Tormenta Elsa: a dónde se dirige y con qué potencia tras su paso por Florida

La tormenta tropical Elsa inició este miércoles su andadura por el sureste de Estados Unidos tras tocar tierra en el condado Taylor, en la costa del noroeste de Florida, desde donde prosigue algo más debilitada rumbo a los estados de Georgia y Carolina del Sur.

El centro de Elsa, que la noche del martes perdió la fuerza de huracán, alcanzó las costas floridanas con vientos máximos de 65 millas por hora (100 km/h), y ráfagas más fuertes, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

Here are the latest Key Messages for Tropical Storm Elsa. pic.twitter.com/UgIvKkeI4B

Conforme avanzaba hoy por tierra, la tormenta se fue debilitando y, de acuerdo a un boletín del NHC emitido a las 17.00 horas (21.00 GMT), la tormenta presentaba vientos máximos sostenidos de 45 millas por hora (75 km/h), mientras que sus vientos con fuerza de tormenta tropical se extendían hasta unas 70 millas (110 km) desde el centro.

A esa hora, Elsa se hallaba 115 millas (185 km) al oeste-suroeste de Brunswick, localidad costera al sur de Georgia, y mantenía su desplazamiento con dirección norte a una velocidad de 14 millas por hora (22 km/h).

En el transcurso de hoy y durante el jueves la tormenta proseguirá su paso por Georgia y Carolina del Sur, cuyas franjas costeras se hallan bajo aviso por el paso de la tormenta, mientras que las de Carolina del Norte, Virginia, Maryland, Delaware y hasta Sandy Hook, en Nueva Jersey, están bajo vigilancia.

De acuerdo al NHC, a medida que Elsa continúe su desplazamiento por tierra se debilitará y llegará a ser una depresión tropical, es decir con vientos máximos sostenidos por debajo de 39 millas por hora (63 km/h), para finalmente desembocar otra vez como tormenta tropical en el Atlántico norte hacia finales de esta semana.

UNAS 26.000 PERSONAS SIN ENERGÍA

Tropical Storm #Elsa made landfall in Taylor County along the North Florida Gulf Coast at around 11am EDT. Maximum sustained winds were estimated at 65 mph at the time of landfall.

Info: https://t.co/905zOAYiId pic.twitter.com/pIif2y3Ygu

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) July 7, 2021