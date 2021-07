Revelan un posible problema de Kevin Durant con la marihuana: “Fuma mucho, más de lo que la gente piensa”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La marihuana y el deporte ha sido tema de conversación en los últimos días. Luego de que la atleta Sha’Carri Richardson quedara fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio por el consumo de esta sustancia, ha salido a la luz pública el posible problema de adicción por parte de una estrella de la NBA. Se reveló que Kevin Durant, alero de los Brooklyn Nets, consume con mucha frecuencia esta sustancia.

Kevin Durant needa try Cali weed one time pic.twitter.com/UA1GB0YEfD — Daniel (@BNCOWMAN) January 10, 2014

“Fuma mucho más de lo que la gente piensa (Durant). Yo he estado en su casa a la una de la madrugada. Toda su casa apesta. No tiene novia. No se va de vacaciones locas como otros jugadores. No hace otra cosa que no sea jugar al baloncesto. No hace nada. Es muy aburrido“, reveló el actor Matt Sullivan en el marco del podcast The Dan Le Batard Show.

Kevin Durant ha sido una de las figuras públicas que ha estado a favor de la legalización de la marihuna. Incluso, el basquetbolista ha pedido que se habilite el consumo de estas sustancias “para fines terapéuticos”.

La estrella de la NBA ha sido retratado en videos e imágenes llevando estas sustancias o incluso consumiéndolas. “Si la amas, la amas. Si no lo haces, ni siquiera la vas a probar. La marihuana es solo marihuana, no es dañina para nadie. Simplemente ayuda y mejora las cosas. Creo que ni siquiera debería ser un debate“, expresó el jugador en una entrevista en All The Smoke, recopilada por Marca.

Kevin Durant comparó la marihuana con el café

El jugador de los Brooklyn Nets realmente considera que este es un tema que está generando mucha controversia sin merecerlo. Para el norteamericano, el consumo del cannabis es comparable con el de otros estimulantes como el café, pero que de él, nadie habla.

“Todos en mi equipo toman café todos los días o salen a tomar vino después de los partidos. Toman un trago aquí y allá. La marihuana debería estar a ese nivel (…) ni siquiera deberíamos estar hablando de esto. Espero que podamos superarlo“, sentenció.

También te puede interesar:

Golpe a Estados Unidos: un positivo por marihuana podría dejar fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 a Sha’Carri Richardson

Kevin Durant piensa jugar con el Team USA en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020

Polémica: critican la participación de una pesista transgénero en los Juegos Olímpicos de Tokio