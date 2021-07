Tennessee pagará los boletos de avión de 10,000 turistas para que visiten el estado

Aunque el estado de Tennessee ya es un destino conocido por su gran hospitalidad sureña, el nuevo programa que está lanzando, llamado Tennessee on Me, sin duda atraerá a un mayor número de personas, y es que promete pagar el viaje de miles de personas.

Durante el fin de semana festivo, el gobernador de Tennessee, Bill Lee, anunció los planes del estado de comprar boletos de avión para hasta 10,000 personas que planean quedarse en varias de las ciudades más grandes del estado.

“El estado está comprando todos estos boletos de avión y regalándolos a cualquiera que reserve dos noches en una habitación de hotel para venir a Tennessee, así que es Tennessee on Me (Tennessee por mi cuenta)”, dijo Lee en un video publicado en redes sociales donde aparece junto a la estrella de música country Brad Paisley.

Tennessee is known around the world for its music, scenic beauty & iconic attractions, and I'm excited to team up with @BradPaisley to promote @TNVacation. 10k airline vouchers are up for grabs when travelers book a trip to Tennessee. Learn more at https://t.co/gTUps7pffx. https://t.co/Gfdw5dG8tT

