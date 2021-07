Falso vehículo de emergencia chocó con una patrulla NYPD: 2 policías y un civil heridos en Brooklyn

Un civil y dos policías resultaron heridos en un insólito incidente, cuando un conductor que hizo pasar su camioneta por un vehículo de emergencia se estrelló contra una patrulla de verdad, provocando un choque múltiple anoche en Brooklyn (NYC).

El conductor de 29 años iba a bordo de una SUV Ford Explorer negro con luces y sirenas no autorizadas cuando se estrelló de frente contra una patrulla NYPD, dejándola casi destrozada, en la intersección de Coney Island Av y Foster Av en Kensington, ayer alrededor de las 7:30 pm.

Después del impacto inicial, la camioneta, que no tenía matrículas, se estrelló contra un poste de luz y lo derribó, dijeron las fuentes.

Dos oficiales a bordo de la patrulla resultaron heridos y hospitalizados. El conductor no identificado de la camioneta también resultó lesionado y un video lo mostró tirado y ensangrentado en la calle, siendo auxiliado.

El hombre dijo a los oficiales que respondieron que se dirigía a recoger comida cuando se estrelló. Las fuentes dijeron que el conductor no está afiliado a ninguno de los grupos de primeros auxilios de la comunidad judía, que con frecuencia patrullan el área en vehículos similares.

Tiene un historial de conducción imprudente, con docenas de infracciones y trece accidentes. “¡Es una maldita amenaza!”, dijo una fuente. Se esperaba que más tarde fuese acusado por el insólito accidente de anoche.

Driver with illegal lights and sirens and driving at a high rate of speed hits NYPD car, injuring 3 https://t.co/gPver6ABhz

— Blue Lives Matter (@RetiredNYCPD) July 9, 2021