Congresista republicana advierte a Trump: “Los hispanos que te llevaron a la Casa Blanca se sienten traicionados”

La congresista republicana de Florida María Elvira Salazar advirtió a Donald Trump que las políticas migratorias de su gobierno pueden alejar a los votantes hispanos que respaldaron su candidatura en 2024 y afirmó que algunos de los asesores del presidente están poniendo en riesgo su legado.

“Los mismos hispanos que ayudaron a Trump a llegar a la Casa Blanca en 2024 se sienten traicionados”, había dicho Salazar en un anuncio difundido esta semana, en el que también sostuvo que las medidas de control migratorio “han ido demasiado lejos”.

En una entrevista este domingo con Margaret Brennan para Face the Nation, de CBS News, Salazar contó que habló personalmente con Trump después de publicar el anuncio. Describió la conversación como positiva y dijo que el presidente fue “muy receptivo” a sus planteamientos.

La congresista afirmó que le pidió a Trump conservar el respaldo que consiguió entre los hispanos en las elecciones de 2024. En la conversación, le planteó que ese apoyo representaba una oportunidad para el Partido Republicano y que el mandatario debía evitar perderla.

Salazar también defendió una reforma migratoria que permita diferenciar entre los inmigrantes que ingresaron al país sin autorización y quienes tienen antecedentes criminales. “El estadounidense promedio entiende la diferencia entre el narcotraficante y la niñera, el gánster y el jardinero”, dijo durante la entrevista.

La congresista recordó que presentó hace cinco años la llamada Ley de la Dignidad, una propuesta de reforma migratoria que ha defendido como alternativa a una política basada exclusivamente en deportaciones.

CBS News ha señalado que Salazar ha respaldado un estatus legal renovable para inmigrantes que llevan años en Estados Unidos, no tienen antecedentes penales y pagan impuestos.

Su crítica también se centra en el volumen y el perfil de las personas detenidas por las autoridades migratorias. En el anuncio, Salazar afirmó que 50% de las 50,000 personas detenidas en julio no tenía antecedentes penales.

El medio reportó que julio fue el primer mes del segundo mandato de Trump en el que las personas con únicamente infracciones migratorias civiles representaron más de la mitad de los arrestos contabilizados.

Salazar sostuvo además que algunos asesores del presidente están “comprometiendo su legado” al no presentarle toda la información sobre las consecuencias de las políticas migratorias.

Brennan le preguntó específicamente por el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, y por los asesores Tom Homan y Stephen Miller, pero la congresista no señaló a ninguno por su nombre.

En cambio, trasladó la responsabilidad al propio Trump. “Él es el presidente”, respondió Salazar.

La congresista también dijo que Trump tiene la capacidad política para impulsar una reforma migratoria con apoyo de ambos partidos y sostuvo que el presidente comprende las necesidades de sectores como la agricultura, la construcción, la hostelería, la salud y la manufactura.

El contexto electoral que Salazar invoca corresponde a un cambio registrado en el comportamiento del electorado hispano en 2024. AP VoteCast, una encuesta nacional a más de 120,000 votantes, encontró que Kamala Harris obtuvo más de la mitad del voto hispano, aunque Trump aumentó su respaldo frente a 2020.

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