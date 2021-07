Comida rápida: la historia de las cadenas más populares hoy en día

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Cada día son más robustas y complejas las propuestas de comida rápida, sin embargo existen algunas cadenas legendarias que son las más emblemáticas y que desde hace muchos años transformaron la industria. La comida rápida es un nombre que se refiere a la comida que se elabora y presenta a los clientes en poco tiempo. Entre sus características más representativas se encuentra el uso de ingredientes precalentados o precocidos, su elaboración a granel y suele venderse en paquetes para llevar. Sin lugar a dudas resulta un fascinante viaje en el tiempo conocer las historias entorno a la creación de estos emblemáticos restaurantes, que siguen siendo los mas populares en la actualidad.

La primer cadena de hamburguesas en los Estados Unidos fue White Castle, inaugurada en 1921. Se trató de un proyecto encabezado por Billy Ingram y Walter Anderson, quienes comenzaron con el primer restaurante White Castle en Wichita en 1916. Ofrecían un menú pequeño que se basaba en hamburguesas baratas y por lo mismo las vendían en números bastante grandes. A la par, también en 1921 aparecieron también algunas de las primeras franquicias y de hecho la primer franquicia de restaurantes apareció en la década de 1930 por Howard Johnson.

Después, cuando los automóviles se hicieron más populares, los restaurantes de autoservicio comenzaron a aparecer en todo Estados Unidos. Un dato bastante peculiar es lo que sucedía en el año de 1940, cuando los clientes en auto eran atendidos en talleres y el personal servía en patines ¡una experiencia increíble! Poco después en 1948 se abrió el primer McDonald’s, el cual fue abierto por los hermanos McDonald que anteriormente ya tenían un restaurante pero no del tipo “comida rápida.” Poco después de ellos, otros comenzaron a abrir sus cadenas de comida rápida: Burger King y Taco Bell abrieron las suyas en la década de 1950, mientras que Wendy’s comenzó en 1969. Carl’s Jr., KFC y Jack in the Box existieron antes en otras formas, al igual que McDonald’s, pero como la comida rápida comenzó a popularizarse y se reinventaron.

Lo demás es historia ya que las hamburguesas no son el único tipo de comida rápida que se vende en el mundo. A lo largo del tiempo han existido otras populares alternativas como es el caso de la comida china, sándwiches, pitas, pollo frito, perritos calientes, pizza, tacos, postres y muchas tentaciones más. Con el objetivo de suministrar a todas las sucursales de cada sucursal de fast food” la misma calidad y estándares, las operaciones de comida rápida elaboran alimentos a partir de ingredientes procesados ​​en una instalación de suministro central y luego los envían a los restaurantes donde se preparan.

La historia de McDonald´s:

Actualmente McDonald’s está presente en 126 países de 6 continentes y tiene alrededor de 31.000 restaurantes en todo el mundo. Sobre su historia, se sabe que el primer restaurante McDonald’s fue fundado en 1948 por los hermanos Maurice (“Mac”) y Richard McDonald en San Bernardino, California. Compraron electrodomésticos para su pequeño restaurante de hamburguesas al vendedor Ray Kroc, quien estaba intrigado por su necesidad de ocho mezcladores de malta y batido. Cuando Kroc visitó a los hermanos en 1954 para ver cómo una pequeña tienda podía vender tantos batidos de leche, descubrió un formato simple y eficiente que les permitía a los hermanos producir grandes cantidades de comida a precios bajos. Al ver una gran promesa en su concepto de restaurante, Kroc se ofreció a comenzar un programa de franquicia para los hermanos McDonald. El 15 de abril de 1955, abrió la primera franquicia de McDonald’s en Des Plaines, Illinois, y en el mismo año lanzó McDonald’s Corporation, comprando finalmente a los hermanos McDonald en 1961. El número de establecimientos McDonald’s superaría los 1.000 antes de que finalizara la década. Más adelante en 1965, impulsadas por un crecimiento constante, las acciones de la compañía comenzaron a cotizar en bolsa. La cara pública de McDonald’s se creó en 1963 con la introducción del payaso llamado Ronald McDonald. Más adelante, otros productos y símbolos definirían la marca McDonald’s, incluidos Big Mac (1968), Egg McMuffin (1973), Happy Meals (1979) y Chicken McNuggets (1983).

La historia de Burger King:

Burger King fue fundado en 1954 por James W. McLamore y David Edgerton en Miami. Después los empresarios vendieron sus primeras franquicias en 1959, y Burger King pronto se convirtió en una cadena nacional. De hecho rápidamente ampliaron sus horizontes, ya que en 1963 abrieron su primer tienda en Puerto Rico. Lo cierto es que Burger King pasó por muchos cambios de propiedad y gobierno corporativo, en 1967 se vendió a Pillsbury Company, que, a fines de la década de 1970, incorporó a Donald N. Smith, un ex ejecutivo de McDonald’s, quien transformó l proyecto de Burger King al expandir el menú y reforzar el control de los franquiciados. Después en 1989, Pillsbury fue adquirida por la empresa británica Grand Metropolitan (Grand Met). Grand Met se convirtió en Diageo PLC después de su fusión con la cervecera irlandesa Guinness PLC en 1997. En 2002, Diageo vendió Burger King a un consorcio de financieros de capital privado. Posteriormente en 2010, 3G Capital un grupo de inversión controlado por el multimillonario brasileño: Jorge Paulo Lemann, se hizo cargo de la empresa en una compra apalancada. Para 2012, las acciones de Burger King se estaban vendiendo al público nuevamente, pero 3G conservaba una participación mayoritaria. Burger King Worldwide se fusionó con la cadena canadiense de donas y comida rápida Tim Hortons en 2014, y se formó una nueva empresa matriz llamada Restaurant Brands International. Otro dato interesante es que su hamburguesa más icónica y grande: Whopper, que es considerada el producto estrella de Burger King se introdujo en el menú en 1957; un momento en el que su competidor directo McDonald’s vendía solo hamburguesas pequeñas.

La historia de Taco Bell:

Taco Bell es una cadena de restaurantes de comida rápida con sede en Irvine, California, Estados Unidos, que ofrece comidas de inspiración mexicana. Fundada en 1962 por el empresario estadounidense Glen Bell, hoy en día la cadena tiene más de 7.000 ubicaciones y más de 350 franquicias en todo el mundo. Antes de que se abriera el primer Taco Bell, Glen Bell era propietario y operaba varios otros restaurantes: Bell’s Drive-In y Bell’s Hamburgers and Hot Dogs en San Bernardino. Su idea de servir comida rápida de inspiración mexicana comenzó en 1951 en su restaurante Bell’s Hamburgers and Hot Dogs, donde decidió vender tacos de cáscara dura para distinguirse de sus rivales (en particular McDonald’s, que también echó raíces en San Bernardino). Más tarde, Bell fue miembro de sociedades que eran propietarias de Taco Tia (1954–56) y El Taco (1958–62), las cuales tenían múltiples ubicaciones en el sur de California. Después de vender su participación en El Taco, se convirtió en el único propietario de Taco Bell y abrió la primera ubicación en Downey, en un modesto edificio. Taco Bell se expandió rápidamente, obteniendo su primer franquiciado; un policía retirado llamado Kermit Becky, en 1964 y con él se abrió su restaurante número 100 en Anaheim. Tres años después, Bell hizo pública la empresa; para entonces tenía un total de 325 restaurantes ubicados en la región oeste de los Estados Unidos. En 1978, PepsiCo Inc. compró 868 restaurantes Taco Bell por aproximadamente $125 millones y de hecho fue esta venta la que inició el cambio de Taco Bell de un éxito regional a una sensación nacional.

Si bien la industria de comida rápida sigue creciendo y se estima que existen algunos lugares del mundo en los que su consumo es alto, como sucede en Estados Unidos y algunos países de Latinoamérica. También hay indicios que señalan que las cadenas más populares están perdiendo mercado, sobre todo teniendo en cuenta la actual tendencia de alimentación natural que se relaciona con grandes beneficios para la salud y es clave en la prevención de enfermedades.

A pesar de que la industria de comida rápida es sumamente criticada por sus efectos nocivos para la salud y otros mitos que han surgido con el paso de los años. No podemos negar que sus historias y origen reflejan evolución e innovación, finalmente todos hemos consumido alguna vez sus productos ¿El secreto? No excederse.

