Ex de Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, dice que él no le da nada de dinero para sus hijos y que es un mentiroso

Hace poco, Lupillo Rivera confirmó que se había casado con su novia, Giselle Soto. Aseguró que ahora es su esposa y que los periodistas ni cuenta se dieron. Todo esto lo hizo en la rueda de prensa en la que lanzaba un nuevo producto con la archi rival de su ex Mayeli Alonso, Daysi Cabral. Ante esto y otras declaraciones que ha dado la empresaria, Mayeli Alonso explotó y aseguró que su ex, Lupillo Rivera, no le pasa dinero para sus hijos y que además es un mentiroso.

Justamente el programa de Univision, Despierta América, conversó con Mayeli Alonso y la misma confesó que no cree que Lupillo Rivera se haya casado y que sus hijos no fueron invitaron a ninguna celebración. Pero le echó leña también por manutención: “No, ese hombre no me ha ayudado ni con un dólar. Con eso te digo todo. Yo llevo tres años manteniendo a mis hijos y echándole ganas con ellos. Nunca he recibido ni un dólar de él, ni ningún tipo de ayuda. Nada, al contrario, ni una llanta me cambia”, aseguró de manera enfática haciendo alusión que Lupillo no le da dinero para sus hijos.

Lupillo Rivera hasta el momento del cierre de esta nota no se ha pronunciado al respecto. Ni del dinero que Mayeli Alonso le reclama de no pasarle a sus hijos, ni tampoco de llamarlo mentiroso, pues su ex cree que el cantante no se casó. Mientras todo esto sucede, Daisy Cabral sigue haciendo de las suyas. Después de acusar a Mayeli Alonso de deberle dinero y de decirle que le podía pagar barriendo en alguna de sus tiendas, la ex de Lupillo se defendió.

Mayeli pidió que mostrara los documentos donde eso dice que es así. Daisy Cabral dio a conocer los documentos de la corte. Pero el programa Chisme No Like asegura que habló con Mayeli Alonso y dijo que la misma aseguró que ese dinero es una multa por haber presentado tarde unos documentos en la corte.

Por otro lado, Mayeli dice que Juan Rivera sí le robó un carro a Lupillo Rivera. Ante estas declaraciones Juan Rivera dio la cara y le respondió a Mayeli. De hecho, la propia ex de Lupillo dice que la historia fue tal cual como la contó Juan, pero que ella considera que sí se lo robó, pues el boleto de la rifa que supuestamente jamás pagó Lupillo, de igual forma tenía su nombre.

Juan Rivera, a través de uno de sus acostumbrados “En Vivo”, dio su punto de vista y dijo que no tiene nada en contra de la madre de sus sobrinos y hasta le deseó lo mejor. No hay duda que el lío sigue armado por todos lados entre la familia Rivera.