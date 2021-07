Juan Rivera le responde a seguidor que lo llamó periquero: “Esta nariz me pertenece a mí”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Desde hace varias semanas, Juan Rivera, hermano de la fallecida cantante Jenni Rivera, viene haciendo unos “En Vivo” en los que aclara algunas de las polémicas en las cuales anda sumergida la familia Rivera. Ahora no fue la excepción y, con la frontalidad que lo caracteriza, le respondió a un seguidor que lo llamó periquero durante una transmisión desde su cuenta de Instagram.

“Todo ese dinero de los boletos ya lo recuperaste con tanto que le has robado a tus sobrinos pinche periquero“, dijo un seguidor a Juan Rivera. Pero el tío de Chiquis Rivera no se quedó callado y respondió: “No compa la neta todavía no. Los diez millones que tengo aún no me alcanzan… Y si soy periquero o no creo que esta nariz me pertenece a mí y creo que este cerebro es mío y creo que los pulmones con los que respiro Dios me los encargó a mí, compa… Entonces, a usted que le valga ma^^^ si me meto perico o no. Eso no es pe^^^ suyo. A mí me vale gorro que usted agarre un palo de escoba y se lo meta por allá. Eso es suyo compadre. Haga con él lo que usted quiera”, fue parte de la respuesta que le dio Juan Rivera a un seguidor.

Muy al contrario de lo que todos pudiesen pensar, Juan Rivera no fue en su mayoría criticado por responder así. Más bien fue defendido y hasta aplaudido por los seguidores que rechazaron el insulto hacia el tío de Chiquis Rivera.

Justo hace unos días, la ex de su hermano Lupillo Rivera, Mayeli Alonso, dijo que Juan sí le había robado el fulano carro que se habría supuestamente ganado Lupillo en una rifa. Pero lo hizo desde el respeto y diciendo que no sólo es la ex de su carnal sino que es la madre de sus sobrinos y por eso no hará opiniones la respecto.

Mayeli Alonso fue interceptada por unos reporteros de Despierta América y aseguró que Juan Rivera sí se había quedado con el carro. Aunque Lupillo Rivera no habría comprado el ticket, Mayeli asegura que el nombre de Lupillo aparecía en él. Por lo tanto, el carro debía ser de él. Pero todo esto es en cuanto a la polémica entre Lupillo y Juan.

Mayeli Rivera aprovechó también para decir que Lupillo Rivera no le pasa ni un centavo para sus hijos. Dice que ella es la que batalla con los mismos y que Lupillo no le cambia ni una llanta. También lo llamó mentiroso. No cree que el cantante se haya casado con su más reciente novia Giselle Soto, tal como confirmó él hace pocas semanas durante una rueda prensa. Pues resulta que Lupillo Rivera se asoció nada más y nada menos que con la archi rival de Mayeli Alonso, Daisy Cabral.