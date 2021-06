Juan Rivera estalla en llanto y dice que se hará lo que su hermana Jenni quiso en vida con su dinero

Click to share on Flipboard (Opens in new window)

La batalla y los dimes y diretes entre la familia Rivera pica y se extiende. Bien dicen por ahí que el dinero no conoce de amigos, ni de familia y esto ha quedado demostrado con el problemón que hay entre la familia de Jenni Rivera. La presión que llevan encima los hermanos de la misma, sobre todo Rosie Rivera y Juan Rivera ha sido tan grande que este último estalló en llanto durante un “En Vivo” que hizo donde recalcó que hará cumplir la voluntad de su hermana, pero sobre todo que hará lo que ella pidió que se hiciera con su dinero.

Juan Rivera ha venido haciendo varios “En Vivo” explicando de dónde salió su fortuna, en qué comprende la misma, qué tiene, etc. Pero eso sólo desató más comentarios, lo que le llevó a decir que haría otra transmisión contando cuánto gana en la compañía de su hermana, Jenni Rivera Enterprises. Justo cuando hizo este último “En Vivo” para aclarar estos puntos, no pudo contener las lágrimas y arrancó a llorar de manera muy emotiva. Se le veía realmente afectado por la presión y los señalamientos que ha recibido estos últimos días.

Juan Rivera habló del dilema que se generó con la muñeca de Jenni Rivera porque considera que es una manera de conectarla con las nuevas generaciones al igual que el libro. Afirmó, cuando el llanto se lo permitía, que está seguro que hoy en día su hermana le diera las gracias por haber mantenido vivo su legado y por velar de todo, hasta de sus hijos.

“Espero llegar al cielo y que mi hermana me diga: -Hermano, gracias- hay que aclarar las cosas para que el agua no esté tan cochina y se se va a encochinar uno, nos encochinamos todos… Todos los que comentan es el dinero de Jenni… es de sus hijos, ahí no hay pelea, no hay lucha.. Yo trabajaré solo, levantaré botes… Yo no quiero eso… Pero mi hermana trabajó ese dinero y se tiene entregar cuando ella dijo porque por eso ella luchó, cuando ella quiera, cuando ella diga. No cuando el mundo diga. Ella dejó escrito letra por letra cuándo quería que se entregara eso. Ella dijo: -Rosie se va a encargar y la segunda persona es esta…- Ella dijo eso, nadie más. Ustedes lo que dicen deberían dejárselo a Chiquis… los que opinan… ustedes no lucharon por eso, ella luchó, ella se lo ganó, no ustedes. No deberían decirle nada a la persona que Jenni dejó encargada, no tienen ese lugar, no se lo han ganado. Discúlpenme si les duele… No porque ustedes sean fanáticos de mis sobrinos y los quieran, que se les agradece, se le va a hacer algo así a mi hermana. Ella dijo cuándo se iba a hacer y se le tiene que respetar porque por eso trabajó y por eso murió…”, dijo en medio de unas fuertes lágrimas Juan, quien hasta tuvo que tomar pausas para poder seguir con el “En Vivo”.

Recordemos que todo esto viene a raíz de una auditoría que pidieron los hijos de Jenni Rivera, en específico Jhonny López, a quien Doña Rosa, la madre de Jenni, señaló de ser malgastador y rebelde. Chiquis Rivera, según han explicado, no podría hacerlo pues en vida su mamá la sacó del testamento supuestamente por los rumores de romance entre Chiquis y la pareja de Jenni para ese momento, Esteban Loaiza.

Después que lo de la auditoría saliera a la luz, Rosie Rivera renunció a la compañía de su hermana. Ella es la albacea de la herencia de Jenni Rivera y fue quien la propia cantante quiso dejar para que manejara todo lo que se refiere a dinero si algo le pasara, como lamentablemente sucedió. Desde ese entonces, Rosie se ha hecho cargo de eso. Ante las dudas de sus sobrinos decidió no trabajar más la compañía de Jenni y ya se encuentra preparando a la persona que en vida Jenni quiso que dejaran si Rosie decidía no seguir al frente y esa persona es Jacqie Rivera, la segunda hija de la fallecida cantante.

Juan Rivera promete seguir haciendo “En Vivos” durante toda la semana para aclarar aún más dudas del público y hasta un dilema que carga con su hermano, Lupillo Rivera, por un supuesto auto.