Juan Rivera dice que fue el único que defendió a Chiquis de su madre y amenaza con desatar una bomba

La distancia entre la familia de Jenni Rivera crece cada día más. Ahora Juan Rivera, hermano de de la fallecida cantante Jenni Rivera, dice que desatará una bomba. Todo indica que el también cantante contará algo que nadie sabe. Además aclaró que cuando su hermana pensó que entre su hija Chiquis Rivera y su pareja Esteban Loaiza había un romance, él mismo defendió a su sobrina y asegura que fue el único que lo hizo.

“El único que le dijo a mi hermana -“Jenni estás equivocada“- fui yo. Lo siento, se va a desatar una bomba y lo hago para proteger a mi familia y cuando digo mi familia hablo de mi mujer y mis hijos porque ellos vienen primero que cualquier otro y dejo en claro. Se lo dije a ellos hace una semana… – “Niños los amo, pero me amo a mí más y amo a mis hijos más. Pero voy a tener que decir la verdad y no puedo cargar el dolor de alguien más. Yo tengo que velar por mis hijos…- Entiendo y agradezco a la gente que los quiere y que los ama y que resienten que no tengan mamá y papá, pero no puedo dejar que el dolor de ellos afecte a mis hijos, tengo cuatro. Yo he intentado de la mejor manera y se los he dicho: -“No dejen que mi lengua hable porque lengua puede mentir. Mis hecho hablan, mi trabajo habla… He pensado esto mucho…”, fueron parte de las contundentes declaraciones de Juan Rivera.

Agregó que no anda con indirectas, que él dice las cosas de frente. Esto porque se dijo algo en cuanto a un tema musical con el cual hay unos lleva y trae supuestamente entre la familia. Por eso Juan hizo un “En Vivo” para que el publico le preguntara lo que quisieran.

La hija de Jenni Rivera, Jenicka López, dijo que los hermanos de la fallecida cantante monetizaban todo. Juan asegura que sí monetiza algunas cosas como el propio en vivo que hizo. Agregó que monetiza lo que puede y quiere y porque su papá le enseñó a ser un hombre de negocios. Afirmó de manera contundente, que no le tiene que pedir permiso a nadie para monetizar nada. Aseguró también que esta semana será mucho más intensa que la semana pasada para los Rivera.

Esta guerra entre la familia comenzó por el dinero que habría dejado Jenni Rivera y las inversiones que se han hecho del mismo posteriormente. Los hijos de Jenni Rivera supuestamente señalan a los hermanos de la misma, Juan Rivera y Rosie Rivera, de haber malversado el mismo. Por eso, los hijos de Jenni pidieron una auditoría a las empresas que manejaba Rosie y fue cuando comenzaron estas diferencias de manera pública. Pero, según Rosie y Juan, dicen que esto tiene mucho más tiempo, han asegurado que no tienen nada que temer y que han trabajado honestamente todos estos años.