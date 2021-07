Mark Hoppus brinda nuevos detalles en su lucha contra el cáncer

Mark Hoppus, el bajista y cantante del grupo Blink-182, anunció a finales del pasado mes de junio que padece cáncer aclarando además que llevaba tres meses recibiendo quimioterapia y que aún le quedaban varios meses de tratamiento por delante.

Ahora el músico ha querido ofrecer una actualización acerca de su estado de salud a través de las redes sociales, donde ha compartido una radiografía del tumor que tiene en el hombro y ha revelado que en los próximos días descubrirá cuál es su esperanza de vida.

“Discúlpenme si estoy compartiendo demasiado, pero es muy surrealista pensar que esta semana me van a realizar una prueba que bien podría determinar si vivo o muero”, ha añadido. “Gracias a todos por los pensamientos positivos y los ánimos. He leído todas sus respuestas y significan mucho para mí“.

to beat this through chemotherapy or through bone marrow transplants, but either way I’m determined to kick cancer’s ass directly in the nuts. Love to you all. Let’s. Heckin. Go. pic.twitter.com/6ih3AEJq7y

