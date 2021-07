Sentencian a pandillero “Trinitario” por apuñalar a niño de 14 años en Nueva York, horas antes de crimen de “Junior” Guzmán

Ramón Paulino (24), miembro de la pandilla dominicana “Trinitarios”, fue sentenciado a 87 meses de prisión por apuñalar a un niño de 14 años a plena luz en la autopista “Bronx River Parkway” de Nueva York.

En junio de 2018 la policía arrestó y acusó a Paulino, entonces de 21 años, por intento de asesinato y asalto en grupo, después de que un video del apuñalamiento brutal se volviera viral. La fiscalía acusó posteriormente a Paulino de extorsión y agresión.

La víctima, Esaid Hoke, sobrevivió milagrosamente tras ser apuñalado hasta 16 veces por un grupo numeroso el 18 de junio de 2018, dos días antes de que muriese en un ataque pandillero similar el quinceañero Lesandro “Junior” Guzmán-Feliz, homicidio que terminó siendo el más atroz ese año en la ciudad.

Hoke, quien fue encontrado inconsciente en Bronx River Parkway, sufrió dos paros cardíacos y perdió un riñón después del ataque. Incluso meses antes había dejado de ir a la escuela por miedo. Tras recuperarse de las puñaladas se mudó de Nueva York para evitar represalias.

Según la investigación policial, un miembro de alto rango de los “Trinitarios” había ordenado un golpe contra Hoke debido a una disputa que involucraba a una ex novia. El día del ataque fue perseguido hasta Bronx River Parkway desde una piscina pública.

Además de las puñaladas grupales, Paulino estrelló un tronco sobre el adolescente durante la brutal agresión. La denuncia federal también decía que la víctima se había identificado en Facebook como miembro de los “Grizzlies”, un grupo afiliado a la pandilla “Bloods”, acotó Pix11.

Dos días después de que Hoke fuera atacado, miembros de la pandilla “Trinitarios” mataron a Guzmán-Feliz afuera de una bodega, también en El Bronx. En ese momento, fuentes policiales vincularon a sospechosos en ambos ataques.

En el ataque grupal a Hoke, sólo Paulino ha sido procesado, pero en el homicidio de Guzmán-Feliz hubo más de una docena de acusados.

In #TheBronx a 14-yr-old male is in critical condition after being attacked & stabbed by a large group on 6/18. Take a look at this video. If you have any info about this incident or those involved, contact us anonymously 800-577-TIPS #YourCityYourCall #GangFreeNYC pic.twitter.com/nqyVy8gg1C

A Trinitarios gang member’s sobs were rejected by a judge who sentenced him to 7 years for attacking a teenager on the Bronx River Parkway in 2018

Ramon Paulino, 24, clobbered the victim as others hacked at him with machetes and knives.https://t.co/0glNmQOy8Y

