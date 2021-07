Jake Paul avisa a Tyron Woodley: “Un boxeador de YouTube estrella de Disney tw enviará a la jubilación”

El youtuber y ahora boxeador Jake Paul presentó de manera oficial su combate contra Tyron Woodley, el próximo 29 de agosto en Rocket Mortgage FieldHouse de Cleveland, y prometió que le iba a dar una golpiza que lo mandaría a la jubilación.

‘The Problem Child’ se mostró lleno de confianza en la conferencia de prensa organizada por ShowTime Boxing y se atrevió a pronosticar en cuantos asaltos resolvería el pleito contra Woodley.

“Nunca has estado en una pelea como esta, nunca has estado en una pelea de esta escala. Verás que le daré una clase de boxeo y este hombre no pasará más de tres asaltos”, amenazó Paul.

Y soltó su frase más impactante de la reunión, en la que asegura terminar con la carrera del ex peleador de artes marciales mixtas, oriundo de Misuri.

“Un boxeador de YouTube estrella de Disney lo enviará a la jubilación. Tu carrera ha terminado, voy a hacer rebotar tu cerebro en tu habilidad y darte una conmoción cerebral instantánea”, agregó Paul.

