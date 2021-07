Tendrán que tatuarse: Jake Paul hizo una apuesta controvertida con Tyron Woodley

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El mundo del boxeo estará muy pendiente de lo que ocurra con Jake Paul, el próximo 29 de agosto en Cleveland, cuando enfrente a Tyron Woodley que es un reconocido peleador de artes marciales mixtas.

Ambos se presentaron cara a cara por primera vez antes de la pelea, en una conferencia de prensa dispuesta por la promotora Showtime Boxing. Se dijeron de todo, incluso Paul se atrevió a decir que Tyron no pasa del tercer round.

Y algo curioso que ocurrió fue una enegmatica apuesta que propuso Paul y Woodley aceptó después de consultarlo con el público. El perdedor se tendrá que tatuar el nombre del boxeador ganador.

“Si te golpeo, tienes que tatuarte ‘Amo a Jake Paul’, pero si me golpeas, me tatúo ‘Amo a Tyron Woodley’. Y tienes que publicar en tu feed de Instagram. ¿Trato o no hay trato? ¿Tienes confianza o no?”, dijo de manera desafiante Paul a Woodley.

‘The Chosen One’ aprovechó e interactuó con los fanáticos presentes y recibió una respuesta afirmativa. “¿Qué pensarán? ¿Pensarás que debería hacerlo?… Apuesto”, replicó Tyron.

If I lose I’ll get I love Tyron Woodley tattooed and if you lose you have to get I love Jake Paul tattooed and post it on IG. 🤣 – @jakepaul Bet. – @TWooodley Stream LIVE: https://t.co/nMzU00i36j pic.twitter.com/YNpXtERTQ5 — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) July 13, 2021

Paul amenazó con terminar la carrera de Woodley

Como han sido estas semanas previas, ambos peleadores calentaron la contienda con frases llenas de picante.

“Un boxeador de YouTube estrella de Disney lo enviará a la jubilación. Tu carrera ha terminado, voy a hacer rebotar tu cerebro en tu habilidad y darte una conmoción cerebral instantánea”, dijo Paul.

Mientras que Woodley no se quedó atrás y respondió de forma tajante.

“Todo lo acaba de escribir, escribir y practicar en el espejo, tiembla mientras lo dice. Esto es una pelea, esto no es para jugar, esto es real. Tanta gente se me acerca a diario y me dice que tienes que noquearlo. Habla de dinero o influencia, pero cuando hablas de pelear no puedes hablar conmigo”, cerró el nativo de Misuri.