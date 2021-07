El exnovio de Millie Bobby Brown no le ha pedido perdón por hablar de sus intimidades

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Hace unos días la estrella de Tik Tok Hunter Ecimovic, de 21 años, realizó un directo de Instagram junto a varios amigos durante el que se burló abiertamente de unas antiguas fotografías suyas con la famosa actriz Millie Bobby Brown, con quien se rumorea que mantuvo un breve noviazgo en 2020, y se jactó además de haber actuado como un ‘groomer’: un término que se utiliza para referirse a adultos que acosan y coaccionan a un menor con fines sexuales.

Ahora Hunter ha querido grabar un nuevo vídeo en TikTok -su cuenta de Instagram ha sido suspendida- para abordar su comportamiento y reconocer que se trató de una pésima idea por su parte continuar hablando frente a la cámara mientras los comentarios que estaba recibiendo se volvían más y más negativos, haciendo que aumentara su frustración y que se le soltara la lengua.

“Estuve en directo unas dos o tres horas, y durante este tiempo fui emborrachándome más y más. Estaba cada vez más irritado, y con el alcohol me volví más descuidado, y dije cosas que no debería haber dicho nunca”, ha afirmado.

Hunter ha dado a entender que solo quería “contrariar” a quienes le estaban criticando e insiste en que se arrepiente de la forma en que manejó toda la situación por el daño que ha causado a su imagen pública.

“No estoy orgulloso en absoluto de cómo hablé, parecía muy inmaduro. He hecho quedar muy mal a mi familia, a mis amigos y a mí mismo”, ha añadido. “Debería haber terminado el directo en el momento en que empezó a torcerse todo. Pero decidí no hacerlo, dije lo que dije, y no puedo retractarme. Solo quiero que sepan que no me enorgullezco de lo que dije“.

Sin embargo, no se ha disculpado en ningún momento con Millie por haber dado detalles acerca de su supuesta vida sexual o haber asegurado que llegaron a vivir juntos en la casa que tiene la actriz cuando ella aún no había cumplido los 18 años con el consentimiento de sus padres.

