Hailey Bieber publica indirecta y niega pelea con Justin Bieber en Las Vegas.

El viaje que Justin Bieber y Hailey Bieber realizaron a Las Vegas el pasado fin de semana para asistir a la fiesta de lanzamiento de la nueva marca de tequila 818 de Kendall Jenner se vio empañado por la salida a la luz de un video en el que el cantante parecía gritarle a su esposa a la salida de un club nocturno. Ahora Hailey Bieber ha publicado una indirecta en sus historias de Instagram y además negó la supuesta pelea que tuvo con Justin Bieber en Las Vegas.

La grabación, en la que se puede ver a Justin Bieber hablando y gesticulando acaloradamente a escasos centímetros del rostro de la modelo y su esposa Hailey Bieber camino de su coche y saliendo del hotel en Las Vegas donde se realizó el evento de Kendall, no tardó en volverse viral. Sin embargo, varios testigos presenciales aseguraron que no se trataba de una pelea y que en realidad el artista estaba actuando de esa forma mientras compartía alguna anécdota de la noche con Hailey porque seguía muy emocionado tras la actuación que había ofrecido poco antes.

Ahora Hailey Bieber publicado una indirecta y ha subido una nueva fotografía a sus historias de Instagram en la que aparece besando a su marido Justin Bieber para negar la supuesta pelea y demostrar que no existe ningún tipo de tensión entre ellos. También ha querido aclarar que su escapada a Las Vegas resultó maravillosa y se lo pasó muy bien “rodeada de mucho cariño… Cualquier otra narrativa que esté circulando por ahí es más que falsa. No alimenten esas mi**das, amigos”, ha pedido a sus seguidores.

Esta pareja, a pesar de ser querida muchos, siempre han sido muy recelosos de los rumores y de su privacidad. Hace poco, Justin Bieber corrió a una fan que lo espera afuera de su casa: “No aprecio que estés aquí”, le dijo de forma frontal a la admiradora. Al tiempo que le explicó que esa es la casa donde él duerme y descansa después de un largo día de trabajo.

#justinbieber didn't appreciate fans waiting outside his home and tells them to respect his privacy 👀 pic.twitter.com/OtkcytPsS0

— No Jumper (@nojumper) June 26, 2021