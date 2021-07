Fans defienden a Justin Bieber. Aseguran que no estaba gritándole a Hailey Baldwin tal como se ve en un video

El cantante Justin Bieber fue a Las Vegas con su esposa Hailey Baldwin para cantar en el lanzamiento del tequila de Kylie Jenner 818. A su salida del hotel fue captado por el teléfono de alguien que se encontraba en el lugar y se ve cómo Justin Bieber gesticula movimientos con las manos que hacían alusión a que estaba muy molesto y gritándole a Hailey Baldwin. Pero ahora salieron unos fans a defenderlo y decir que no estaba gritando.

El video de TikTok donde Justin Bieber pareciera estarle gritando a su esposa Haile Baldwin mientras caminaban en medio de la multitud y su fuerte equipo de seguridad, se hizo viral en las redes sociales casi de manera inmediata. En el mismo, Justin se nota como molesto, mientras la modelo camina sin mucha prisa y sin notarse afectada. Hecho por el cual, los fans del cantante lo defienden y han dicho que no puede decirse que le estaba gritando, pues ella seguía el paso muy relajada. Alegaron además, que nadie estuvo ahí escuchando qué decía Justin.

El video fue borrado de algunas de las redes sociales después que se hiciera viral en cuestión de segundos. Los fans de Justin lo reportaron. “No estaba gritando nosotros estábamos allí para presenciar lo que sucedió. Todo era adrenalina. No importa lo que parezca. No difundan información falsa sobre alguien… Eso es difamación de carácter. Lo que no vamos a hacer es tratar a Justin como un abusador solo por un video de cinco segundos. Deberían haber visto cómo protegió a Hailey cuando la multitud comenzó a ser más y más grande a medida que caminaban por el hotel”, dejó saber un fanático que estuvo en el lugar y que grabó el video.

Sin embargo, otro tanto sigue señalando a Justin Bieber y diciendo que últimamente se le ha visto de muy mal humor al cantante. Recordemos que hace poco una fan lo esperaba abajo de su edificio y, cuando este llegó a él, le dijo que ese era su lugar para descansar y que no quería que estuviese ahí esperándolo abajo del mismo. “No aprecio que estés aquí” y así mismo Justin corrió a la fanática negándose a darle un abrazo y a tomarse una foto. La chica quedó muda en el lugar.

Recordemos que Hailey Bieber es la mejor amiga de Kylie y Kendall Jenner así como de Travis Scott. De hecho hace poco estuvieron en una cena juntos todos. Por esto no es de extrañar que Justin fuese el encargado de amenizar el lanzamiento del Tequila 818.

I took this of Justin right before that video was taken. He was on STRAIGHT adrenaline from performing. He wasn’t mad at Hailey and he wasn’t yelling at her. I hate how he’s always painted as the bad guy when he’s the furthest thing from it pic.twitter.com/ePKdVDD6Xi

— 🤍 (@biebsclubhouse) July 11, 2021