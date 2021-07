Influencer cubana Dina Stars transmite por Instagram para anunciar su liberación: “Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron”

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La influencer cubana Dina Stars fue liberada por las autoridades en Cuba luego de que fuera detenida por promover las protestas del domingo en la isla caribeña.

Por medio de una transmisión en video por Instagram este miércoles justo después de haber sido liberada, la youtuber de 25 años reveló que la Policía se la llevó este martes por instigación a delinquir.

Sin embargo, Dina no precisó dónde permaneció y con quiénes desde que oficiales se la llevaron de su casa en plena entrevista en vivo con el programa “Todo es mentira” del Canal 4 en España.

“Acabo de entrar por la puerta de mi casa y no he podido ni siquiera darle besos a mi mamá y no he podido ni siquiera decirle a mi familia que estoy aquí”, relató la joven que lucía sudorosa y agitada. “Estoy aquí porque me debo a ustedes, ustedes son lo mejor de la vida. Estoy bien, no me maltrataron, no me secuestraron. Me llevaron por instigación a delinquir, que es por promover lo de las campañas de manifestación”, agregó.

La joven insistió en que no sufrió maltratos por parte de las autoridades. “Pero no me trataron mal caballero, no me torturaron como están diciendo por ahí, no me mal, me trataron bien. Se los digo de verdad. Se lo juro. Ustedes saben que yo estoy del lado de la verdad…”, repitió la cubana.

Dina Stars pidió a sus seguidores a no difundir noticias falsas, esto en referencia a las versiones sobre un posible secuestro y tortura por parte de las autoridades.

“Yo estoy entera de pies a cabeza”, aseguró la youtuber.

La joven tuvo que abandonar este martes una entrevista que estaba concediendo en vivo a un programa de televisión de España cuando la policía se presentó en su casa para llevársela.

En una entrada posterior en Instagram, la muchacha compartió un mensaje que lee: “Sigo siendo la misma Dina, la que está del lado de la verdad. La que desea que todo sea de una forma pacífica. No quiero más sangre correr ni más violencia #SOSCUBA #NOMASVIOLENCIA #CUBALIBRE”.

El caso de la instagramer trascendió a medios internacionales particularmente porque las fuerzas policiales llegaron a su casa y se la llevaron justo cuando denunciaba las condiciones en su isla y pedía la movilización de sus compatriotas en las calles.

“La seguridad está ahí afuera […] Tengo que salir”, se le escuchó decir a la joven en medio de la transmisión en vivo tras las históricas protestas del domingo. “Me llevan”, agregó Dina Stars quien dijo que hacía responsable al Gobierno de cualquier cosa que le pasara.

