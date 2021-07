Qué color de bananas es el más nutritivo, de acuerdo con la ciencia

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Sin lugar a dudas, las bananas se han posicionado como una de las frutas más saludables de todos los tiempos. Son prácticas, portadoras de un higiénico envoltorio natural que alberga una impresionante densidad en nutrientes que benefician la salud en numerosos aspectos. Lo cierto es que poco sabemos sobre cómo influye el color de la cáscara de las bananas en su potencial nutricional. Prácticamente todos solemos buscar las bananas amarillas perfectas y desechamos las marrones, es momento de cambiar de percepción y aprender aprovechar cada etapa de maduración de este inigualable tesoro nutricional.

Actualmente es normal que algunas tiendas de conveniencia manejen la política de regalar a sus clientes las bananas marrones y algo mallugadas. Sin embargo con la información adecuada es un concepto que fácilmente puede cambiar, de hecho por más irónico que parezca las bananas marrones son consideradas uno de los puntos de maduración con mayor potencial nutricional. Lo cual aleja de nuestra mente esa idea de que la banana perfecta es amarilla y firme, por un lado, habla de la obsesión de nuestra cultura alimentaria por la fruta grande, brillante y perfecta. Por fortuna poco a poco las cosas han ido cambiando, a través de iniciativas como Misfit Market e Imperfect Foods, quienes en respuesta a esta tendencia se han posicionado como pioneros en promover la venta de alimentos imperfectos a buen precio. También hoy en día es más importante que nunca evitar el desperdicio de comida, un punto más a su favor.

Entonces volviendo a las bananas, para que “pasen la calificación” buscamos que sean de un tono particular de amarillo, firmes pero no demasiado e idealmente que no estén cubiertas con demasiados de esos molestos hilos blancos (también conocidos como “paquetes folem”). La realidad es que es una expectativa que más allá de ser irrazonable y problemática, también está completamente fuera de lugar.

¿Esto quiere decir que hemos estado comiendo las bananas equivocadas? No exactamente. En términos generales, los plátanos son saludables sin importar en qué etapa de madurez los comamos. No en vano son considerados uno de los superalimentos más en tendencia por si densidad en nutrientes, son ricos en potasio, fibra, magnesio, vitaminas A, B6 y C. Y un excepcional alimento medicinal, ayudan a reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, mantienen los músculos y huesos fuertes, reducen los niveles de inflamación. Además, ofrecen todo tipo de beneficios adicionales: son un gran aliado para aliviar la irritación síndrome del intestino, benefician la pérdida de peso, previenen los cálculos renales, pueden disminuir ciertas alergias, también son un poderoso aliado para potenciar el rendimiento físico y mental.

Si bien es cierto que las bananas marrones son muy ricas en nutrientes, esto no quiere decir que sean mejores. Más bien es importante entender que cada color de banana aportará diferentes cualidades nutricionales y sobre todo según su grado de maduración podrán ser utilizadas con diferentes fines. Este es un aspecto maravilloso ya que podemos elegirlas conforme el platillo a preparar o mejor aún cuando estamos buscando resolver deficiencias dietéticas particulares. Te invitamos a descubrir lo que cada color de cáscara podrá aportar a tu salud y creatividad culinaria, de esta forma aprovecharás siempre las bananas sin importar su aspecto físico.

1. Bananas verdes

Las más verdes del grupo rara vez tienen demasiados interesados. Es típico encontrar una gran torre de plátanos verdes en las tiendas de conveniencia, los cuales de cierta manera se tienen en reserva para que vayan madurando. Son notoriamente difíciles de abrir y tienen un sabor espeso, amargo y algo ceroso. Si bien no son el antojo dulce que podrías esperar, son ricas en almidón resistente, lo que significa que contienen una cantidad mínima de azúcares: los gránulos crudos de un plátano verde en realidad no pueden ser digeridos por el intestino delgado porque no liberan glucosa. Por lo tanto para aquellas personas que sufren de prediabetes o que ya padecen diabetes tipo 2, sin lugar a dudas este podría ser el mejor momento para consumirlas. Si te resulta desagradable el sabor, apuesta por integrarlas en licuados. Además se relacionan con un inmenso poder saciante, son ideales para comer menos y controlar la ansiedad por comer, por lo tanto benefician la pérdida de peso. La principal razón se relaciona con su alto contenido en fibra, que en conjunto con su contenido en almidón resistente y un polisacárido abundante llamado pectina, hace que sea imposible sufrir de hambre constante. La única recomendación es no excederse ya que suelen causar hinchazón, recuerda una banana verde es una fábricas de fibra.

2. Bananas con manchas marrón

En el otro extremo del espectro, se encuentran las bananas pecosas que representan la conversión de todo ese almidón en azúcares simples como sacarosa, glucosa y fructosa. Por lo general, asociamos esas manchas marrones con el deterioro, y es cierto, de cierta manera se trata de una banana vieja. Para mayor contexto: los plátanos duran como máximo cinco días a temperatura ambiente y una semana si se guardan en el refrigerador. Por lo tanto son las bananas más dulces de todas, que de cierta manera son un gran aliado para cumplir con los antojos dulces sin necesidad de comer una gran rebanada de tarta de chocolate. Lo mejor de todo es que junto con su indudable contenido en azúcar natural, los plátanos marrones están llenos de antioxidantes, que es son un subproducto que se obtiene de la descomposición de la clorofila en la fruta. Así que son un gran aliado para combatir a los radicales libres y de gran ayuda para prevenir enfermedades, además brillan por sus propiedades para reducir la inflamación del cuerpo. Su consumo diario afecta positivamente la presión arterial, reduce el colesterol, estabiliza los niveles de azúcar en sangre e incluso mejora la salud y la claridad de la piel. Una gran recomendación es utilizarlos para un delicioso banana bread, es el antojo saludable perfecto.

Así que ya lo sabes cuando se trata de bananas no todo es blanco y negro. Si bien esas bananas perfectamente amarillas “como de comercial” en efecto retienen la mayoría de los micronutrientes y son ciertamente más disfrutables para comer como fruta de mesa, esto no quiere decir que sus otros puntos de maduración sean despreciables. El secreto está en saber consumirlas según sea el caso, de modo que podamos aprovechar sus inmensas cualidades sin desperdiciarlas.

