Video: Giannis Antetokounmpo y la tapa de Superman que podría cambiar el destino de las finales de la NBA

Giannis Antetokounmpo es un fenómeno. Lo sabíamos de antemano, pero aún así el griego nos sigue sorprendiendo. Un tapón de súperhumano, de Superman, le permitió a Milwaukee Bucks cerrar de gran manera el juego 4 de las Finales de la NBA y así empatar la serie ante Phoenix Suns. Por contexto y por dificutlad, es la jugada del año.

Pongámonos en contexto. Milwaukee va ganando 101-99 con 1:17 en el reloj. Si Phoenix vence se pone 3-1 en la serie, dejando en jaque a su rival. Si Bucks gana, la serie se reinicia con el 2-2, y el momento pasa a ser de los “Ciervos”.

“The Greek Freak” le hizo justicia a su apodo y con una recuperación defensiva al alcance de muy pocos en la historia de la NBA, le negó una canasta de rutina a DeAndre Ayton.

Es un tapón histórico. Para verlo por siempre. Difícilmente volveremos a ver una jugada así.

Milwaukee recuperó el balón y siguió aumentando la ventaja hasta que el partido se hizo muy cuesta arriba para los Suns.

Vamos a verlo una vez más, esta vez desde otro ángulo y en cámara lenta. Podemos apreciar que la ejecución de Giannis Antetokounmpo es perfecta: contiene a Chris Paul para impedirle que lance, y lo obliga a pasar la pelota.

El pase y la posterior recepción de DeAndre Ayton no fueron malas. La jugada termina en canasta el 95% de las veces. Pero el dos veces MVP de la NBA tenía un plan claro: recuperarse mientras el balón iba en el aire y contestar al intento de clavada.

Cumplió con creces. Logró un tapón que se repetirá millones de veces. Y pasará a la historia si los Bucks terminan ganando el título de la NBA.

Contain the drive off the pick-and-roll.

See the lob go up.

Recover to your man.

Meet the dunk attempt at the summit.

Our slo-mo #PhantomCam captures an absolutely special defensive effort from @Giannis_An34 late in the @Bucks Game 4 win. #ThatsGame pic.twitter.com/9v7iJxAzzu

— NBA (@NBA) July 15, 2021