Imperdible: la nueva amenaza del baloncesto mundial tiene 14 años y mide 2,26 metros de altura

La altura probablemente sea el aspecto más importante para la práctica del baloncesto en el mundo. En la NBA se pueden ver partido tras partido a deportistas con un imponente portento físico. Sin embargo, en China está naciendo la nueva amenaza mundial en este deporte. Zhang Ziyu, una basquetbolista de 14 años de edad que mide 2,26 metros de altura.

14-Year old Zhang Ziyu is 7’5’’ (227 cm) and already taller than Yao Ming 😳 pic.twitter.com/yCgcdvjLF8

