Horror captado en video: el jugador de la NFL, Richard Sherman, intentó entrar a la fuerza en casa de su esposa para confrontarla

La polémica continúa en el caso de la estrella de la NFL, Richard Sherman. El cornerback de los San Francisco 49ers fue arrestado por la policía de Seattle el pasado miércoles. El jugador, que estaba en estado de ebriedad, confrontó a sus familiares e intentó entrar a la fuerza a la casa. Los videos del hecho muestran los momentos de terror que vivió su esposa, Ashley Moss.

The video of Richard Sherman allegedly trying to break into a house is TERRIFYING.

He needs serious help. pic.twitter.com/alnhpAxhxr

— David Hookstead (@dhookstead) July 16, 2021