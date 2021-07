Lindsay Capuano presume su retaguardia con un bikini azul desde el jacuzzi

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Vaya que cuando Lindsay Capuano se propone acelerar las pulsaciones de sus seguidores lo logra. La modelo causó sensación al subir uno de esos atrevidos posteos que vuelven locos a sus casi tres millones de seguidores en Instagram.

En esta oportunidad, la rubia compartió en la famosa red social tres postales en las que aparece presumiendo su prominente retaguardia en sugerentes poses dentro y fuera de un jacuzzi, vistiendo un bikini azul que apenas alcanza a cubrir ese atributo que más destaca en su figura.

“Which one is your favorite 1, 2 or 3? 🛁🌴 *Don’t forget to swipe*”, escribió al pie de la publicación que hasta el momento ha superado más de 346 mil corazones rojos y seis mil halagos.

“Muy caliente 😍🔥”, “En las tres fotos te ves hermosa ❤️🙌” y “Me fascina tu cuerpo 🍑😘”, son solo algunos de los piropos que dejaron sus admiradores.

Cabe señalar que, con tan solo 23 años de edad, Lindsay Capuano cuenta con una gran popularidad que incrementa día con día debido a que su belleza mantiene cautivados a propios y extraños.

Aquí te dejamos algunas de las imágenes con las que la joven suele deleitar la pupila para que juzgues por ti mismo.

