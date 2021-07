Jennifer López respalda la belleza de su hija Emme y se toman una dulce selfie madre e hija

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Jennifer López no es ajena a los comentarios malintencionados que rondan a sus hijos. En más de una ocasión sus hijos, Emme y Max han sido víctimas de los haters que suelen aseverar que éstos no poseen la belleza de su madre, asegurando que éstos se parecen más a Marc Anthony, su padre.

JLo, cómo “mamá gallina defendiendo a sus pollitos”, no se calla ante estos ataques y suele entonces aparecer con éstos en redes sociales. No sólo abrazándolos, o dedicándoles palabras de amor y cariño, sino que también le cuenta al mundo de lo que son capaces. Sabemos ya que Max ama la música, al igual que Emme, pero su melliza, por otra parte, también tiene talento para la escritura y el año pasado publicó su primer libro.

Hoy, a raíz de las críticas que se han generado en torno al cambio de look de Emme y que muchos han asegurado que por no verla sonreír constantemente ésta no es feliz, Jennifer López aparecer junto a su hija en una selfie madre e hija, orgullosas y sonrientes. Junto a la publicación “la Diva del Bronx” escribió: “#WeekendVibes with my coconut”.

La fotografía en 10 segundos superó los diez mil likes. A los 15 minutos ya contaba con más de 192 mil me gusta en Instagram, para el cierre de esta nota.

