Así se jugarían los cuartos de final en Copa Oro: México y EEUU se verían solo en la final

Este martes se definirán los últimos cuatro clasificados a los cuartos de final de la Concacaf Copa Oro 2021. Ya están definidos los Grupos A y B con México y EEUU a la cabeza, mientras esperan la resolución de los Grupos C y D que podría ofrecer cambios de última hora.

México derrotó 1-0 a El Salvador en Dallas para asegurar el domingo su puesto de honor en el Grupo A con siete puntos, mientras que La Selecta se conformó con la segunda casilla. Guatemala y Trinidad y Tobago igualaron 1-1 y quedaron fuera.

Estados Unidos también hizo los deberes en el Grupo B al vencer 1-0 a Canadá para completar una fase inicial que rozó la perfección. Sumaron nueve puntos, anotaron ocho goles y solo recibieron uno. Los canadienses obtuvieron su boleto se segundo al sumar seis puntos.

Costa Rica y Jamaica definirán el líder del Grupo C este martes en el Orlando City Stadium, ambos tienen seis unidades y un triunfo les dará el liderato y el perdedor se queda como escolta. El empate le sirve a los ‘ticos’ para ser primeros por tener un gol más anotado que los jamaiquinos.

En el Grupo D no hay nada claro, Honduras es líder con seis puntos y debe ganarle a Catar para terminar primeros. Sin embargo, los cataríes tienen cuatro unidades y de vencer a los catrachos se quedarán en lo más alto de la tabla. Panamá, que solo suma un puntos, debe ligar una derrota de Catar y ellos golear a Granada para tener opciones de pasar segundos.

Ahora mismo Catara tiene +4 en el diferencial de goles y Panamá -1. Los canaleros necesitan dos resultados para ligar revertir esa ecuación.

Las llaves de México y Estados Unidos no los cruzaría en semifinales, sino hasta llegar a la final.

Cuadro de los cuartos de final

(QF1) Sábado 24 de julio | Primero Grupo D (Honduras o Catar) vs. El Salvador | 19:30 ET | State Farm Stadium.

(QF2) Sábado 24 de julio | México vs. Segundo Grupo D (Qatar o Panamá) | 22:00 ET | State Farm Stadium.

(QF3) Domingo 25 de julio | Primero Grupo C (Costa Rica o Jamaica) vs. Canadá | 19:30 ET | AT&T Stadium

(QF4) Domingo 25 de julio | Estados Unidos vs. Segundo Grupo C (Jamaica o Costa Rica) | 22:00 ET | AT&T Stadium (Arlington)

Cuadro de las semifinales

Jueves 29 de julio | Ganador QF2 vs. Ganador QF3

Jueves 29 de julio | Ganador QF1 vs. Ganador QF4