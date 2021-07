Fauci enfurece con republicano Rand Paul por teorías de coronavirus: “Usted no sabe de lo que habla”

El Dr. Anthony Fauci ha tenido varios encuentros verbales con el senador Rand Paul (Kentucky), debido a las teorías de éste acerca de la pandemia de COVID-19, incluidos sus cuestionamientos sobre el uso de mascarilla, pero este martes el experto de la Casa Blanca sobre coronavirus puso un alto al republicano.

Durante una audiencia en el Comité del Senado, Paul ha dicho que los Institutos Nacionales de Salud habían financiado la investigación de función sobre los coronavirus en China, una narrativa que servido a quienes apoyan teorías de conspiración en medio de las investigaciones sobre el origen de COVID-19.

El senador republicano acusó al Dr. Fauci, director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, de haber mentido al Congreso sobre si la agencia apoyó dicha investigación.

El experto se mostró molesto por la implicación y tardó en prender su micrófono, pero esta vez fue menos paciente que otros momentos que Paul se ha lanzado con sus teorías.

“Senador Paul, usted no sabe de lo que está hablando, francamente, y quiero decirlo oficialmente. No sabe de lo que está hablando”, dijo Fauci.

El senador incluso dijo que el experto intentaba “ocultar” la responsabilidad por los cuatro millones de muertos en el mundo por la pandemia, lo cual enfureció al Dr. Fauci.

“Está insinuando que nuestras acciones fueron responsables de la muerte de personas”, dijo Fauci. “Estoy totalmente resentido por eso… Si alguien miente aquí, senador, es usted”.

Fauci to Rand Paul: "I totally resent the lie that you are now propagating … you are implying that what we did was responsible for the deaths of individuals. I totally resent that, and if anybody is lying here, senator, it is you." pic.twitter.com/5cjoceLUmh

— Aaron Rupar (@atrupar) July 20, 2021