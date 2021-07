Noelia presume sus curvas de tentación con bodysuit de hilo y leggings semitransparentes

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La siempre polémica Noelia es una de las famosas a la que le encanta tomar riesgos en las redes sociales y ahora sorprendió con un atrevido video que ha dejado ver a sus fanáticos sus encantos un poco expuestos.

Este lunes la intérprete de ‘Clávame tu amor’ hizo de las suyas y subió a su cuenta de Instagram un clip en el que aparece en un balcón presumiendo sus curvas de tentación con un ajustado bodysuit de hilo y leggings semitransparentes para promocionar su tema ‘I Touch Myself’.

“🎶~ I Touch Myself ~ 🎶 Available Now in all Digital Platforms. #Noelia❤”, escribió al pie de la publicación que en apenas unas horas ha conseguido acumular más de 25 mil visualizaciones y cientos de piropos.

“Te amo 💖 hermosa”, “Estás buenísima 🔥🔥” y “Mi Noelia como enciendes pasiones, eres un Bomboncito 😍😍”, fueron algunos de los comentarios que le dejaron a la sexy boricua.

Días atrás Noelia quiso agradecer el cariño de sus fans con una imagen donde se le puede ver enfundada con botas altas y otro body color blanco que en la parte baja es demasiado estrecho en la zona íntima.

“🙌🏼AGRADECIDA, 🥰LOS AMO😍 MIS CORAZONES BELLOS💕💞💕💞 🌬Besos y Bendiciones😘💋 #Noelia❤”, aseguró la cantante.