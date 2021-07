VIDEO: Muestra comida rápida que no se echa a perder en años y se hace viral

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Elif Kandemir es una chica que asegura ser hija de una nutrióloga que ayuda a combatir la obesidad. En estos días uno de sus videos se hizo viral al mostrar comida rápida que no se ha echado a perder a pesar de los años. Su clip ha superado las 3 millones de visitas en su cuenta de TikTok.

En el video se observa a Kandemir abriendo los cajones de un gabinete donde su mamá guarda, desde hace dos años, algunos de los alimentos procesados más populares, como hamburguesas, pizzas, donas, golosinas y papas fritas, entre otros.

“Los alimentos que se muestran aquí son alimentos ultraprocesados que el 80% de las personas en Reino Unido consumen regularmente”, se explica en el video.

“Ninguna comida está prohibida, mi madre simplemente está tratando de alentar a las personas a tomar mejores decisiones alimentarias y vivir un estilo de vida más feliz y saludable”, explica Kandemir en otro video en la misma red social.

La vista de la comida rápida que luce como si nada después de meses de almacenamiento, provocó miles de comentarios de usuarios de TikTok. “Todos los alimentos están bien moderadamente. La comida no es el problema, es la gente que la come en exceso”, escribió un usuario. “Tu mamá es una heroína”, apuntó otro. “Probablemente yo todavía me la comería”, escribió una. “Si no se la comerá, me la puede enviar por correo”, comentó uno más.

Kandemir explicó en un segundo video que su madre ha recolectado estos alimentos en los últimos dos años para mostrar que nos se descomponen como ocurre con la comida natural. “Aunque es cierto que se puede comer cualquier cosa con moderación, el 80% de la dieta de una persona no debe estar compuesta por estos alimentos”, concluyó.

En 2019 el sitio especializado en comida Serious Eats realizó una investigación sobre la degradabilidad de los alimentos procesados, y encontró que la falta de humedad es un factor clave para que duren más, específicamente las hamburguesas de McDonald’s. El estudio explicó que esta es la razón por la que la carne de esa cadena de restaurantes suele ser delgada, pues con el paso del tiempo se deshidrata antes de pudrirse.