Hombre baleó a tres personas porque no lo dejaron entrar a un club nocturno en Nueva York

NYPD está buscando a un hombre no identificado que abrió fuego afuera de un club nocturno en El Bronx, disparando a tres transeúntes inocentes, después de discutir con el portero del establecimiento.

La policía publicó ayer imágenes del sospechoso y un video de vigilancia del tiroteo sucedido el 11 de julio en Jerome Avenue cerca de East Clarke Place, donde se ve a un hombre disparando fríamente hacia un grupo sentado en una mesa en la acera.

Un adulto de 30 años y una mujer de 32 recibieron disparos en el brazo, y otro hombre no identificado sufrió un rasguño al ser rozado por una bala. El pistolero huyó del club Jermone Avenue después del tiroteo y luego fue captado por una cámara en la estación del Metro 167th Street / Grand Concourse, reportó Pix11.

No se han realizado arrestos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

Nueva York “Realmente se ha convertido en un lugar donde la anarquía es la norma. Y eso es simplemente inaceptable”, diagnosticó el lunes Eric Adams, presidente del condado Brooklyn y candidato demócrata a la alcaldía de la ciudad. “Tenemos una creciente crisis de armas en esta ciudad: los incidentes de disparos aumentaron 22%, las víctimas de disparos aumentaron 29%”, afirmó al denunciar la violencia, impunidad y tráfico de armas.

SUSPECT WANTED: Police are searching for a man who allegedly shot 3 people on Jerome Avenue on July 11. https://t.co/oZ6PBcqXaw pic.twitter.com/OQPtldsfGB

— News12BX (@News12BX) July 21, 2021