Videos: Brisbane 2032, los Juegos Olímpicos de la sostenibilidad

Con más del 80 por ciento de las instalaciones ya existentes y con un objetivo de cero residuos, Brisbane 2032 busca convertirse en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de la sostenibilidad y la protección del planeta.

La ciudad de Brisbane, en el noreste de Australia, y el estado de Queensland, al que pertenece y que cuenta con la Gran Barrera de Coral, celebrarán unos Juegos “asequibles, beneficiosos y sostenibles”, dijo hoy el ministro de Deportes, Richard Colbeck, en un comunicado junto al mandatario australiano, Scott Morrison.

La elección de Brisbane como sede de estos juegos se realizó este miércoles en la 138 Sesión del Comité Olímpico Internacional (COI), reunida en Tokio, tras la propuesta de su Comisión Ejecutiva mediante un sistema en el que se negoció por primera vez la acogida de estos eventos para dar tranquilidad a largo plazo al organismo en tiempos de crisis.

“Tenemos sobre la mesa el mejor proyecto posible, con un plan maestro sostenible, en una nación amante del deporte y con el apoyo mayoritario de la población y de los tres niveles de gobierno”, dijo la noruega Kristin Kloster Aase, responsable de la Comisión Ejecutiva del Comité Olímpico Internacional (COI).

Estos Juegos de verano de 2032, que seguirán a los de Los Ángeles, París y Tokio, se realizarán en 21 sedes en Brisbane, así como en los turísticos balnearios de Gold Coast, a unos 79 kilómetros al sur, y Sunshine Coast, a 105 kilómetros al norte de la capital del estado de Queensland, una región minera y turística a la vez.

Para ello, el Gobierno de Queensland afirmó en su propuesta que se utilizarán más del 80 por ciento de las instalaciones existentes y temporales, muchas de las cuales ya fueron sede los Juegos de la Commonwealth (Mancomunidad de Naciones) celebrados en 2018 en la Gold Coast.

