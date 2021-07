“Zona de guerra”: anciana de 92 años murió al explotar su casa en Nueva York

Irene Sanok, una anciana de 92 años, murió ayer en una explosión que dañó su casa y al menos siete residencias vecina en el norte del estado Nueva York, cerca de Buffalo.

Según los informes, la explosión en el suburbio Lackawanna arrasó la cuadra, reportó ABC News. Imágenes mostraron “una zona de guerra”, como resumió a los periodistas el vecino Michael Salamone, quien también es bombero voluntario.

“Nunca he estado en una zona de guerra, pero parecía una zona de guerra, con escombros por todas partes… en nuestros patios traseros, en el otro lado de la casa, en los parabrisas” de los autos, detalló.

Otro vecino calificó la explosión mortal como “absolutamente alucinante”. “Estaba durmiendo en la cama y escuché como si toda la tierra se moviera”, dijo Karen Buntich a Buffalo News. “Realmente fue así de extraño”.

Los bomberos respondieron a la escena en Bedford Avenue poco antes de las 7:30 a.m. del martes y encontraron un “gran campo de escombros”, dijo el capitán Gary Strzelczyk.

Las autoridades dijeron ayer que la policía local y los bomberos están investigando la causa de la explosión, con la ayuda de la Oficina del Alguacil del condado Erie y la compañía de gas National Fuel.

Esta mañana, la compañía dijo en un comunicado que no se encontró “nada inusual” en las pruebas en las líneas de gas donde la casa explotó. “Las pruebas de la línea principal y la línea de servicio en Bedford Avenue, así como la evaluación del suelo y la atmósfera, no han mostrado nada inusual ni evidencia de mal funcionamiento del sistema o fugas de gas natural”.

🚨#BREAKING: A Large house explosion Has Happened Early this Morning In Buffalo New York

📌#Buffalo l #NewYork

one person is dead after a home explosion in Lackawanna. It happened around 7:20 a.m. Fire officials say 7 homes were damaged. A cause is still under investigation. pic.twitter.com/cIFKWYOUwH

