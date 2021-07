“Se acabó”: el dominicano Yermín Mercedes anunció su retiro meses después de ser la sensación de MLB

Yermín Mercedes nos está dando el ejemplo perfecto de que un día puedes estar en la cima y al día siguiente caerte. Tras ser el novato del mes en la Liga Americana en abril, así como la sensación de MLB en las primeras semanas de la temporada, el dominicano empezó a bajar su rendimiento, tuvo problemas de conducta, volvió a AAA y hoy anunció su retiro. Un giro de acontecimientos que impresiona.

Por medio de un post en Instagram, el oriundo de La Romana le dijo adiós al béisbol por tiempo indefinido. Publicó una imagen con la frase “se acabó”, acompañada de un mensaje que confirmó lo inesperado.

“Primero que nada quiero agradecerle a Dios por darme la vida, a los fans, que sin ellos no fui nada, a mi familia por comprenderme y apoyarme siempre, a Daniel Szew por sacarme adelante, y de paso pedirle perdón a todos aquellos que he ofendido fruto de mi inmadurez“, escribió Mercedes.

Se disculpó con los miembros de la radio, televisión y prensa, así como con los equipos en los cuales participó, confesando que no toleró las decisiones de ellos. “A todo aquel que como ser humano le he fallado le pido disculpas, y de esta manera me alejo del béisbol por tiempo indefinido, Dios los bendiga“, concluyó el toletero dominicano.

Yermín Mercedes eliminó de su feed de Instagram todas las publicaciones referentes a Chicago White Sox, equipo en el que militaba. En las Grandes Ligas promedió .271 de average, con 7 jonrones y 37 impulsadas. A principios de julio fue relegado a AAA.

Los White Sox están al tanto de su publicación, por supuesto, pero no han recibido una comunicación oficial por parte de Mercedes.

White Sox say they are aware of Yermín Mercedes’ instagram post, but at this point have not recieved any official notice from Mercedes of his future plans, and that he’s still part of the active roster at Class AAA Charlotte. — James Fegan (@JRFegan) July 22, 2021

Tone La Russa, manager de Chicago White Sox, dijo que hablará con “Yerminator” para asegurarle que tiene un futuro de Grandes Ligas. Considera que quizás esté frustrado por estar en Triple A.

El declive de Yermín Mercedes inició cuando después de dar un jonrón con cuenta de 3-0 en un partido holgado fue criticado públicamente por La Russa. Las próximas horas serán claves para su futuro. Arrepentirse, o por el contrario, reafirmar su decisión, son los dos escenarios posibles que no tardaremos en conocer.