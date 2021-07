Elevan a 18 años la edad mínima para casarse en Nueva York: protección a niños y adolescentes

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, firmó ayer un proyecto de ley que eleva a 18 años la edad mínima para casarse, prohibiendo efectivamente el matrimonio infantil.

El proyecto Nalia’s Law” lleva el nombre de una adolescente que fue obligada a contraer matrimonio a los 13 años. Previamente, en 2017 Nueva York había elevado de 14 a 17 años la edad mínima para casarse con el consentimiento de los padres o judicial, recordó NBC News.

“Esta administración luchó arduamente para terminar con éxito el matrimonio infantil en Nueva York y estoy orgulloso de firmar esta legislación para fortalecer nuestras leyes y proteger aún más a los niños vulnerables de la explotación”, dijo Cuomo en un comunicado. “Se debe permitir que los niños vivan su infancia y agradezco a los muchos legisladores y defensores que trabajaron diligentemente para promover esta medida y prevenir aún más los matrimonios forzados en este estado”.

El matrimonio infantil ocurre en Estados Unidos a través de varias lagunas legales y excepciones a nivel estatal, que es donde se emiten las licencias de matrimonio, dicen los expertos. “Unchained At Last”, un grupo nacional de defensa que aboga por poner fin al matrimonio infantil y presionó por el proyecto de ley de Nueva York, dijo que otros cinco estados han aprobado leyes similares que prohíben todo matrimonio antes de los 18 años: Delaware, Minnesota, Nueva Jersey, Pensilvania y Rhode Island.

La mayoría de los estados del país permiten que los adolescentes de 16 y 17 años se casen, unos pocos lo permiten desde los 14 años y alrededor de una docena (por ejemplo, California) no tienen una edad mínima para contraer matrimonio, según el “Centro de Justicia de Tahirih”, un grupo de defensa de las personas que huyen de la violencia.

Casi 300,000 menores de 18 años estaban legalmente casados ​​en EE.UU. entre 2000 y 2018, según un estudio realizado en abril por “Unchained At Last”. Varios tenían tan sólo 10 años; pero la mayoría eran adolescentes de 16 ó 17 años, según el estudio. La mayoría eran niñas casadas con hombres adultos, en promedio de cuatro años mayores.

La ley de Nueva York multará a quien emita una licencia de matrimonio a una persona no elegible y lo acusará de un delito menor. El proyecto, que entra en vigor 30 días después de que se convierta en ley, sólo se aplicará a las licencias emitidas después de esa fecha y a los matrimonios que no se hayan consumado antes de entonces.

New York Gov. Andrew Cuomo signed a bill Thursday that raises the age of consent to be married to 18 — effectively banning child marriage https://t.co/XfTSWcKthO

So proud to have played a role in this win alongside @UnchainedAtLast and @UNICEFUSA's other coalition partners! This is a huge victory in the movement to #EndChildMarriage across the US and for girls in NYS. #18NoExceptions #S3086

Join us in the fight at https://t.co/ocdduwFyod https://t.co/YMwhD7kj5Y

