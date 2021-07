Falla de Akamai tira páginas web de miles de usuarios a nivel global

Este jueves una falla de la compañía estadounidense de servicios de nube Akamai, provocó interrupciones en el servicio en línea de compañías como Airbnb, Playstation, Delta Air Lines, Costco Wholesale, McDonald’s, American Express, entre muchas otras en todo el mundo.

Akamai dijo haber “implementado una solución para este problema y, según las observaciones actuales, el servicio está volviendo a funcionar con normalidad”, publicó El País.

We have implemented a fix for this issue, and based on current observations, the service is resuming normal operations. We will continue to monitor to ensure that the impact has been fully mitigated.

— Akamai Technologies (@Akamai) July 22, 2021