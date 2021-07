$3 mil dólares cuesta una bolsa con aire de la última fiesta que hizo Kanye West, ex de Kim Kardashian

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Si bien es cierto que Kanye West ha sido muy criticado en el pasado por algunas de sus ocurrencias, como reinventar los crocs para darles un aire futurista o intentar convertir los monos ajustados de color carne en una prenda aceptable para el día a día, lo cierto es que él no ha sido directamente responsable de la última idea descabellada asociada a su nombre. Actualmente se vende a través de eBay una bolsa cerrada herméticamente que contiene supuestamente aire una fiesta que el rapero organizó organizó el pasado jueves en Atlanta para presentar el que será su décimo disco ante un reducido grupo de afortunados, entre los que se encontraban su ex Kim Kardashian y sus cuatro hijos en común. Recordemos que apenas hace una semana la pareja se reunió después de un largo tiempo.

El precio de salida es de poco más de $3 mil dólares, aunque la puja máxima de las seis que se han hecho hasta el momento solo llega a los $2,125. Sin embargo, la subasta seguirá abierta hasta el próximo 31 de julio, así que todavía hay tiempo de que se alcance o supere la cifra deseada. El responsable de la venta, por otra parte, cuenta con una puntuación máxima sobre diez de otros usuarios que vendría a respaldar su credibilidad. Pero muchos son los fanáticos que admiran tanto al ex de Kim Kardashian, Kanye West que poco a poco van ofreciendo su oferta para tener estas bolsas con aire de la fiesta que organizó el rapero.

Uno de los grandes reclamos de DONDA, el reciente álbum musical de Kanye West bautizado así en honor a su madre, fallecida en 2007, es que viene a confirmar la reconciliación entre Kanye West y Jay Z pues parecen haber firmado la paz, después que se supiera que Jay Z colabora en al menos uno de los temas. La relación entre los dos artistas comenzó a deteriorarse supuestamente cuando el segundo no acudió a la boda del primero con su ex Kim Kardashian y terminó de romperse cuando Kanye le reprochó públicamente a Jay Z en 2016 que no acudiera a visitarle después de que su entonces esposa fuera víctima de un atraco a punta de pistola en París.

Recordemos que antes que Kanye West y Kim Kardashian se casaran se rumoreó mucho que a Beyonce no le simpatizaba mucho la socialité y que la cantante no habría querido ir a la boda, pues no deseaba ser grabada. Pero al final del cuento nadie ni confirmó, ni negó esta teoría. Lo cierto es que los dos raperos nunca se han dejado de apoyar y esta no sería la excepción.