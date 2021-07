Juegos Olímpicos de la juventud: Momji Nishiya, de 13 años, ganó la medalla de oro en skate en Tokio 2020

Momiji Nishiya, en Japón, su hogar, escribió una de las historias más bonitas de Tokio 2020: con 13 años se convirtió en la primera campeona olímpica en la historia del skateboarding femenino.

13-year-old Momiji Nishiya of Japan made history by becoming the first Olympic champion EVER in women's skateboarding 🥇 #TokyoOlympics | #OlympicHERstory pic.twitter.com/R27wkYz00g

Momiji Nishiya estuvo muy cerca de convertirse en la campeona olímpica más joven de la historia, hito que aún conserva Marjorie Gestring, quien ganó el título en salto de trampolín en Berlín 1936 a la edad de 13 años y 267 días.

Nishiya nació el 30 de agosto de 2007. Al momento de ganar el oro en Tokio tenía 13 años y 329 días.

El momento especial lo compartió junto a la brasileña Rayssa Leal, quien también tiene 13 años y ganó la medalla de plata. Además, la medallista de bronce fue Nakayama Funa, quien tiene 16 años. Ninguna es mayor de edad, pero todas son las reinas del skateboarding.

El trío de adolescentes puede celebrar haber alcanzado la gloria a muy temprana edad. Tokio 2020 nos deja una imagen histórica.

Japan's Momiji Nishiya and Brazil's Rayssa Leal have two things in common:

They are both 13 years old and they are both Olympic medalists.#TokyoOlympics | #OlympicHERstory pic.twitter.com/uuMckwPLuS

— #TokyoOlympics (@NBCOlympics) July 26, 2021