Machine Gun Kelly dice que la película donde conoció a la bella Megan Fox es de las peores que ha visto.

Foto: Rich Fury for dcp. / Getty Images

Puede que el set de rodaje de la película Midnight in the Switchgrass fuera el lugar donde Machine Gun Kelly conoció a su actual novia Megan Fox, pero eso no le impide valorar de la forma más imparcial posible el resultado final de una de sus primeras incursiones en el cine. De hecho, Machine Gun Kelly asegura que la película es de las peores que ha visto.

La semana pasada la pareja no acudió al estreno del filme en California y en aquel momento se aseguró que su ausencia en el evento se debía al aumento de contagios por coronavirus en dicho estado, pero ahora Colson -como se llama realmente el cantante- ha dejado claro que en realidad no está nada orgulloso de ese trabajo. “Si no hablo ni tuiteo sobre una película en la que apenas aparezco, es porque es una basura“, ha anunciado el músico Machine Gun Kelly a través de su cuenta en la red social, usando un emoticono para recalcar su opinión. Muy a pesar que durante esa película conoció a su novia actual, la bella Megan Fox.

Aunque Megan Fox no ha llegado a pronunciarse en términos tan duros acerca del thriller criminal que protagoniza con Emile Hirsch y Bruce Willis, sí que ha insinuado en el pasado que el único motivo por el que aceptó el papel fue que tuvo una especie de revelación acerca de la forma en que cambiaría su vida.

“Voy a ser sincera: fue solo un medio para un fin, conocer a Colson, Machine Gun Kelly. Yo sabía que él formaba parte del reparto, pero el universo me estaba diciendo: Hazlo, algo de esta experiencia resultará muy enriquecedor para ti. Cuando le conocí, supe al instante que era un alma con la que había viajado en el pasado, que teníamos una conexión propia de dos almas gemelas, y que había un propósito mayor detrás de todo ello”, reconoció la estrella de cine Megan Fox sobre Machine Gun Kelly en una entrevista.

La pareja es una de las más extrovertidas y llamativas cuando de alfombras rojas y estrenos se trata. Hace no mucho estuvieron en los premios Billboard y ambos destacaron por vestido y toqueteos con Machine Gun Kelly. Ella llevaba un vestido de aberturas por todos lados y ambos no pararon de besarse sacar la lengua y ella hasta colocó la mano en la entrepierna de él. Sin duda muy audaces ambos.