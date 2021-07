Ruego desesperado en El Bronx por mejoras y oportunidades ante cambio de mando en el horizonte

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Rostros de niños sonriendo. Gente trabajadora. Desempleo. Restaurantes latinos. Pobreza. Adultos mayores. Ventas de flores. Tiroteos en aumento. Miedo. Esperanza. Alegría. Música. Menos robos. Conciertos de verano. Personas brillantes. Orchard Beach. Mexicanos. Grand Concourse. Desamparados. Desesperanza. Dominicanos. Tren D. Salones de belleza. Los Yankees. Drogas. Baile. Negros. Ayuda. Indigentes. Gente amable. Musulmanes. Jóvenes. Boricuas. Depresión. Activistas. Falta de oportunidades. Olvido. COVID. Sueños. Violencia. Problemas mentales. Bodegas. Optimismo, y ganas, sobretodo muchas ganas de salir adelante. Ganas de dejar de ser el condado abandonado de la ciudad más rica de Estados Unidos, son algunas de las características que describen a El Bronx, hogar de 1,418,207 neoyorquinos, donde datos del Censo muestran que con el 56.4%, la mayoría son latinos, seguidos por afroamericanos. Dominicanos, cada vez más mexicanos, puertorriqueños, y centroamericanos, son mayormente los hispanos que viven en el condado.

Y luego de la pandemia del COVID-19, que sacó a flote aún más las desigualdades y las necesidades que reinan en el condado, hogar del equipo de figuras como Derek Jeter, de estrellas como Jennifer López y de “hormiguitas trabajadoras” como la mexicana Guadalupe Cerón, quien se describe así, por la dura labor que hace cada día ganándose la vida bajo el sol con la venta de fruta picada cerca de estaciones del tren de la Grand Concourse, El Bronx clama por mejoras y oportunidades.

Ese el clamor, que con dolor e ilusión, hacen residentes del que por años ha sido conocido como el Condado de la Salsa, y que debido al aumento de tiroteos, muertes y heridos en lo que va del año, el dominicano Aneudi Rodríguez, quien perdió a un sobrino este 2021, llama el ‘Condado de la Bala’… ‘de la bala y el olvido’.

“Aquí las cosas andan mal. Hay mucho carajito muerto, mucho loco, gente deprimida, gente sin dinero, sin rumbo y sin empleo, y más gente en drogas. Pero cómo dice mi mamá: cuando algo está grave, lo que sigue es empezar a mejorarse, entonces yo espero que no nos sigan ignorando y metan mano con dinero, creación de empleos y programas pa’los muchachos, pa’ no seguir en olla (sin ingresos) y echar pa’lante, sin rencores”, comentó el padre de familia.

Cifras de la policía dejan ver que hasta principios de junio pasado se habían registrado en El Bronx 199 tiroteos, lo que resulta alarmante, pues el año pasado en el mismo período se contablizaron 89 hechos con armas de fuego, lo que representa un aumento de más del 123% en las balaceras. Un total de 230 víctimas de las balas en ese primer semestre, significó un incremento del 139%. En el 2020, durante esos meses los residentes baleados fueron 96. En cuanto a los homicidios, el incremento ha sido superior al 45%.

“Más programas para los muchachos”

Arabella Poueriet, pequeña empresaria y quien desde hace 31 años tiene el negocio Anabell Tours en la calle 170 de El Bronx, al lado de restaurantes latinos y bodegas de inmigrantes de Yemen y de comerciantes de países africanos, lo que es testimonio de la mezcla que reina en ese condado, coincide en que las principales necesidades allí son la lucha contra la criminalidad y la creación de oportunidades para todos.

“La delincuencia realmente ha aumentado, los indigentes en la calle son más, y a veces uno que conoce, siente temor, y el problema es que usualmente en esta área casi ni se ven los policías, por lo que considero necesario que haya más presencia policial, porque este pedazo no es nada fácil, pero creo que si ven más policías, a lo mejor la delincuencia va a disminuir“, aseguró la dominicana.

“Otro asunto importante es que la Ciudad invierta en programas para los muchachos, casi que los obliguen a estar en su deporte, en su arte y en su escuela, porque después del Covid, esto se volvió un caos. Nadie tiene la culpa de eso, pero ha dado base a que muchos muchachos estén en la calle, delincuenciando, porque lo que no saben, se la inventan”, agregó la residente del condado, abogando por los suyos. “Y obviamente, necesitamos que ayuden a los pequeños comerciantes a subir, porque tenemos gente detrás que viven de nosotros con los empleos, pero mientras estemos apagados, y todo esté lento, no podremos reactivarnos bien”.

Leal, mexicano y quien tiene su negocio de flores en la Avenida Grand Concourse, se mostró muy positivo de que su condado puede avanzar por un mejor camino, pero más allá de invertir en policía, seguridad, salud o transporte, manifestó que la clave de todo está en echarle la mano a los jóvenes.

“Esta pandemia puso muy mal a muchas personas y cuando vemos a muchachos tomando o consumiendo droga, muchos piensan que tienen un vicio y ya, y la verdad es que es una enfermedad y hay que ayudarlos, hay que recogerlos, hay que sacarlos de esa vida con programas de ayuda y apoyo como Jóvenes Bronx, un grupo gratuito que está listo para ayudar”, comentó el joven. “También debe haber un plan para ofrecer albergues a la gente que está en las calles, empleos y ayuda en sus problemas emocionales y mentales”.

Grandes retos para próximo líder del condado

Y entendiendo que la Presidencia de El Bronx es una posición clave desde la cula se puede ayudar a buscar soluciones a las principales problemáticas con las que queda el condado, tras el azote de la pandemia del COVID, la concejal Vanessa Gibson sabe que tiene grendes retos tras ganar las elecciones primarias demócratas para ese cargo.

“Obviamente el COVID tuvo un impacto real en El Bronx, pero también sabemos que lo que hizo fue mostrar disparidades que existían desde antes, no solo en salud, sino en otras áreas y sabemos que el trabajo va a ser duro, pero estamos listos para sacar el condado adelante”, aseguró la política, quien en las elecciones generales de noviembre deberá formalizar su triunfo en las urnas.

“Además del COVID y aumentar la vacunación, urge que trabajemos para hacerle frente al asma, a los problemas cardiacos, la presión arterial, la diabetes y la obesidad que existen en El Bronx. Y para ello debemos garantizar que todas las personas aquí, sin importar su habilidad para pagar ni su estatus migratorio, puedan tener acceso a seguro de salud universal y de salud mental”, agregó Gibson.

La política, quien de asumir la Presidencia del condado hará historia al ser la primera mujer afroamericana electa para esa posición, tras 12 años de manejo del condado a manos del latino Rubén Díaz Jr., está clara en que para llevar a buen puerto a El Bronx, que tiene varios de los distritos más pobres de toda la Unión Americana,

necesita hacer que además se aumente la inversión en creación de empleos, vivienda, educación y talento humano.

“Sabemos que lo que mas crea beneficios a la economía y al desarrollo, son los buenos trabajos, trabajos que paguen salarios sostenibles, más cuando muchas familias han perdido sus fuentes de ingreso, cuando deben rentas y enfrentan desalojos, familias que han pasado cosas muy duras. Por eso tenemos un plan ambicioso como Presidenta de El Bronx”, dijo la líder política. “Tenemos que hacer asociaciones con el sector privado, para educar, tenemos que crear trabajos, desarrollar vivienda asequible, mejorar las condiciones de los niños, de los adultos mayores, de las familias, de la comunidad LGBT, de las personas con discapacidades. Resolver la inseguridad alimentaria, la salud, el bienestar”.

Y sobre el clamor de que se luche contra la delincuencia y la violencia armada en el condado, la eventual Presidenta de El Bronx, admitió que esa será una de sus prioridades de llegar a la oficina.

“La seguridad pública es una preocupación. Sin importar donde viva cada persona, merece sentirse segura en El Bronx. Nosotros hemos visto un gran aumento en el crimen en toda la ciudad de Nueva York, pero especialmente en El Bronx. Se han doblado el número de tiroteos, el número de homicidios y víctimas, lo que es inaceptable. Estamos viendo niños de tan solo 13 años asesinados en las calles. Estamos en estado de emergencia y en primer lugar necesitamos atención nacional y ayuda del gobierno federal para detener el tráfico de armas en nuestras comunidades”, dijo Gibson.

“Pero también necesitamos trabajar de raíz con las causas que generan esa violencia, en primer lugar, porque no puede ser posible que se le siga disparando a alguien por una pelea, o por disputas, o por dinero o por una mujer. Por eso necesitamos apoyo en más programas para jóvenes, abrir más escuelas, gimnasios, programas de verano, darles realmente oportunidades, porque el sistema penal se está llevando a nuestros niños y matando su futuro”, agregó la ganadora de la contienda demócrata por la Presidencia de El Bronx. “Los jóvenes necesitan saber que son valorados y amados y el NYPD tiene que hacer un rol fundamental en esto. No podemos hacerlo sin el NYPD. Y mientras mucha gente habla de quitarle fondos a la policía, yo no creo en eso, porque si preguntamos a la gente en El Bronx si no quiere ver policías, ellos van a decir que quieren ver más policías, pero no policías abusivos, sino buenos policías, a quienes les importe los niños y las familias para mantenernos seguros, no policías que usen exceso de fuerza para para y detener a jóvenes negros y latinos”.

Compromiso con la comunidad hispana

La política destacó además que aunque no sea latina, trabajará con mucho compromiso por la comunidad hispana, y dejó ver que comparte la visión de mejoramiento del condado que logró implementar en muchas maneras el actual presidente de El Bronx, Rubén Díáz Jr.

“Rubén Díaz Junior hizo un trabajo maravilloso en 12 años, y nosotros trabajamos muy cerca con él, y por eso le digo a la gente latina, que en enero habrá un nuevo capítulo, una nueva temporada de liderazgo, con una mujer de color, que puede representar a toda la gente de El Bronx: a los afroamericanos, los latinos, los musulmanes, los cristianos, los judíos, y me voy a asegurar de que todas als comunidades de El Bronx tengan representatividad y lucharé por un Bronx más fuerte, más seguro y más saludable”, agregó la actual concejal.

Flora Gil, madre de familia, quien lleva 2 años y medio viviendo en El Bronx, se mostró no solo esperanzada sino complacida de que una mujer negra pueda llegar a tomar las riendas del condado desde enero próximo.

“Estoy optimista con Vanessa Gibson, porque creo que es una de las tantas mentes brillantes que tenemos aquí y ver que la gente le está dando la oportunidad a una mujer y quien es de color, que además sabe lo que es pasar trabajo y lo que es venir de abajo y echar pa’lante, es buen modelo para todos nosotros”, dijo la dominicanana, quien trabaja en limpieza, y quien también urgió por asesorías a padres.

“Creo que más alla de la lucha contra la delincuencia y el empleo, hay que darle alternativas a la juventud para salia delante, peor también que haya programas para enseñarle a los papás cómo lidiar con situaciones adversas que se presentan con los muchachos, y en la que, a veces por estar tan ocupados con el tabajo, cuando vienen problemas graves, no saben qué hacer”, agregó la madre.

El legado de Rubén Díaza Jr.

El presidente del condado de El Bronx, Ruben Díaz Jr. recientemente anunció la entrega de más de $35 millones a instituciones del condado para 130 proyectos, que incluyen proyectos educativos, mejoras de parques, tecnología de atención médica, mejoras a instalaciones culturales, así como la creación de más de 900 unidades de viviendas, la remodelación de Orchard Beach y el diseño de Universal Hip Museo del Hop.

Y entendiendo la importancia de la educación, el funcionario destinó $9,.9 millones, lo que representa el 28% del presupuesto capital total, a fin de mejorar el acceso a computadoras portátiles, actualizaciones de tecnología y mejoras físicas en escuelas públicas.

“La pandemia de COVID-19 ha revelado aún más las profundas desigualdades educativas que enfrentan los estudiantes en nuestro municipio. A través de estas nuevas asignaciones de fondos, mi oficina podrá dar un paso importante para nivelar el campo de juego y brindar equidad digital a nuestros estudiantes del Bronx”, dijo el presidente del condado del Bronx, Ruben Diaz Jr. “Cada uno de estos proyectos contribuirá al progreso continuo de nuestro municipio que vimos antes de la pandemia. En mi último año como presidente del condado, estoy orgulloso de haber ayudado a financiar tantos proyectos importantes que han cambiado la vida de los residentes del Bronx en cada rincón de nuestro condado”.

El Bronx en cifras