“La Casa de los Famosos México 4”: Así van las votaciones previo a la octava eliminación

Se acerca la hora de conocer al octavo participante eliminado en esta cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”, que está llegando a su recta final y, por lo tanto, es importante saber cómo marchan las votaciones.

Luego de la autosalvación de Mariana Ochoa, los cinco habitantes que todavía quedan en riesgo de marcharse este domingo son: Ese Pérez, Ernesto Laguardia, Cynthia Klitbo, Memo Schutz y Karina Torres.

¿Cómo marchan las votaciones en “La Casa de los Famosos México 4”?

Nuevamente, la referencia (no oficial) será tomada del portal Vaya Vaya, quienes siempre dan un panorama de cómo puede ser el resultado real a través de sus encuestas, debido a que hay mucha participación del público.

Karina Torres se mantiene en el primer lugar con 26 %, de acuerdo a la última actualización; le sigue Ese Pérez con 20 %; en el tercer lugar está Memo Schutz con un 19 % de apoyo del público.

Los dos que aparentemente siguen con mayor riesgo de ser eliminados este domingo son los actores Cynthia Klitbo y Ernesto Laguardia: Klitbo suma un 18% y Laguardia un 17% de los votos. No obstante, la situación puede cambiar en estas últimas 24 horas para que se efectúe la penúltima gala de eliminación.

Ese Pérez conoce la suite, pero con Mariana

Recientemente, la producción realizó una nueva dinámica en la que los habitantes se dividieron en grupos de tres en una elección al azar y, para mala suerte de Ese Pérez, una sola persona sacaría la bola azul que lo haría irse a la suite del líder con Mariana y Ernesto; justamente le tocó a él (Ese).

Ahora debe dormir y hacer todo lo que requiera, excepto las actividades cotidianas en la suite junto a Mariana, aunque sorprendentemente la ha estado pasando bien.

Sigue leyendo: