Joan Laporta pone fecha al homenaje del FC Barcelona a Messi en el Camp Nou

Joan Laporta aprovechó la Asamblea de compromisarios para enviar un mensaje a Lionel Messi. El presidente azulgrana, que compareció con tono satisfecho, dejó claro que el club no ha renunciado a despedir como merece al mejor jugador de su historia.

“Estoy bien, mejor que nunca. Emocionado de celebrar una Asamblea donde he visto mucha responsabilidad”, arrancó el máximo mandatario antes de centrarse en el astro argentino.

Laporta reveló que el Barça ya ha trasladado a Messi su deseo de organizar un acto en su honor y fijó el momento: cuando el nuevo estadio esté terminado. “A Messi le dijimos que nos gustaría hacer un homenaje con el estadio acabado”, explicó.

El presidente insistió en que la decisión final estará en manos del rosarino: “El homenaje se lo haremos cuando tengamos el estadio acabado, siempre que él quiera”.

? Joan Laporta habló sobre el homenaje a Messi: "El día que esté acabado el estadio nos gustaría hacerlo"



?? Y recordó a Jorge Messi: "Un sentido pésame y recuerdo a su padre, una persona extraordinaria" pic.twitter.com/AI4elQyCQq — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 19, 2026

Last Dance de Messi

El dirigente también se refirió a la posibilidad de que Messi hubiera vuelto a vestir de azulgrana. “Hubo la posibilidad de hacer una temporada más con nosotros. No se pudo, porque tomó otra decisión”, señaló, sin entrar en más detalles sobre a qué momento se refería.

Unas palabras que remiten a una herida que sigue abierta para buena parte del barcelonismo: la salida del argentino en agosto de 2021, sin la despedida sobre el césped que su trayectoria merecía.

Pese a ello, Laporta quiso rebajar cualquier tensión y mostrar la mejor predisposición del club: “Estaríamos encantados de hacerle un homenaje. Espero verlo pronto”.

Recuerdo a Jorge Messi

El presidente tuvo también palabras para Jorge Messi, padre y representante del futbolista, que falleció el pasado 8 de agosto en Rosario a los 68 años.

“Un sentido pésame y recuerdo a su padre, una persona extraordinaria”, expresó Laporta.

Jorge Messi fue una figura clave en la carrera de Leo: se instaló con él en Barcelona cuando era un niño para que pudiera dar sus primeros pasos en La Masia y estuvo presente en todas las negociaciones importantes con el club.

El mensaje de recuerdo de Joan Laporta a Jorge Messi pic.twitter.com/jTuw7FGL6A — Víctor Navarro (@victor_nahe) September 19, 2026

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