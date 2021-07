Alejandra Guzmán revela que se ha sometido a más de 40 cirugías

Entre otras cosas, Alejandra Guzmán se ha caracterizado por su afición a hacerse cirugías plásticas para poder cambiar su apariencia las cuales, incluso, la han tenido al borde de la muerte.

Ante esta situación, en una entrevista con Yordi Rosado, la cantante reveló que, derivado de las inyecciones de polímeros colocadas en sus glúteos para el aumento, la han operado 40 veces porque le trajeron muchas complicaciones en su salud.

“Me han operado como 40 ocasiones. Tengo una historia clínica. Me deben cambio allí en el hospital, soy la VIP de ahí. Yo no me siento mal, mi cuerpo ya casi no tiene nada (polímero) porque me han rebanado una tras otra; pero tras la cirugía, ahora me cuido más que antes”, confesó.