“No sé cómo decirle a mis niños que su padre murió”: 5 fallecidos incluyendo dos hermanos en violento choque de hispano contra Uber en Nueva York

Dos hermanos murieron junto a tres personas más cuando un vehículo Uber sufrió un aparatoso choque con un conductor latino que huía de la policía, en la autopista Montauk de Nueva York.

El conductor inmigrante Farhan Zahid (32) y tres de sus cuatro pasajeros murieron cuando su Toyota Prius fue impactado de frente por un Nissan Maxima que cruzó la línea central en la autopista Montauk en el pueblo Quogue, alrededor de las 11:15 p.m. el sábado.

Los pasajeros del Uber fallecidos fueron identificados como Michael O. Farrell (20) y su hermano James P. Farrell (25), y Ryan J. Kiess (25), todos residente de Manhasset.

También murió Justin B. Méndez, de 22 años, quien iba frente al volante del Nissan. Los investigadores dijeron que ese auto iba a exceso de velocidad, lo que habría jugado un papel clave en la colisión mortal. Al parecer Méndez tenía “una cantidad de marihuana” en su automóvil, estaba tratando de dejar atrás a una patrulla en ese momento y había apagado sus luces delanteras segundos antes de la colisión, dijo hoy el jefe de policía de Quogue, Chris Isola, en una conferencia de prensa.

El vocero agregó que la policía encendió las luces del techo sólo “varios segundos” antes del accidente mortal, pero agregó que “no hubo persecución” contra Méndez.

También la novia de Kiess, Brianna M. Maglio (22), permanecía en estado crítico en el Peconic Bay Medical Center anoche, dos días después de la tragedia, acotó New York Post.

Hifsa Ahmad (26), esposa del fallecido conductor Uber, dijo ayer que aún no sabía cómo darle la noticia a sus hijos. “Los niños me han estado preguntando cuándo vendrá su padre”, declaró a Newsday. “‘¿Por qué sigue trabajando? ¿Por qué no viene?’ Realmente no lo entienden”.

Zahid y Ahmad se casaron en Pakistán en 2014. Ella había vivido en Long Island, al igual que la mayoría de su familia, desde 2008. Luego Zahid siguió a su esposa, emigró a EE.UU. en 2016 y encontró trabajo como conductor de Uber.

Dejó tres hijos huérfanos: Ayan (6), Mishal (3) y Ahaan, de 16 meses. “No tengo apoyo; el estaba trabajando; él era el único ”, afirmó la joven viuda entre lágrimas.

Ahmad agregó que se estaba preparando para abrir un salón de belleza en su ciudad, Bay Shore, el próximo mes y que la familia planeaba viajar a Pakistán en octubre para la boda de su hermana, pero ahora estarán todos juntos para el funeral de Zahid.

“Nuestros pensamientos están con las familias del señor Zahid y los otros cuatro que perdieron la vida en este accidente desgarrador, y esperamos que la sobreviviente se recupere por completo”, dijo un portavoz de Uber.