¿Sigue indeciso sobre vacunarse? Ahora la Ciudad de Nueva York pagará $100 a quien se inmunice contra el COVID-19

A partir del viernes, la Ciudad de Nueva York ofrecerá a quien se vacune contra el COVID-19 en un centro municipal un incentivo de $100 dólares, según anunció este miércoles el alcalde Bill de Blasio.

La medida busca dar un nuevo empujón a la campaña de inmunizaciones en la Gran Manzana, que ahora mismo roza los 10 millones de dosis administradas, pero que en las últimas semanas ha visto cómo el ritmo de pinchazos disminuía.

Según los datos oficiales más recientes, un 54.4 % de la población de Nueva York (unos 8.3 millones de personas) está plenamente vacunada contra el coronavirus, un porcentaje que sube hasta el 65.5 % si sólo se tiene en cuenta a los adultos.

De Blasio, en una conferencia de prensa, insistió en que la vacunación es la única vía de garantizar la recuperación de la ciudad y defendió la importancia de este tipo de incentivos económicos para animar a todos los ciudadanos.

“En los centros de vacunación que gestiona la Ciudad, cuando te pones la primera dosis (…) recibirás 100 dólares”, destacó el Alcalde al anunciar este programa, que arrancará el viernes.

We’re on the verge of administering 10 million #COVID19 vaccine doses in New York City. Now, we’re sweetening the deal.

Get vaccinated at any City-run site and get 100 bucks.https://t.co/cNSZQW3Wf1 pic.twitter.com/sHRCwVUOyT

— Mayor Bill de Blasio (@NYCMayor) July 28, 2021