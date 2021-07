Alerta el ‘máximo doctor’ de NYC: “Este es el momento más peligroso para los no vacunados”

“Este es quizás el momento más peligroso para los no vacunados de contagiarse con el coronavirus”. Esa fue la clara alerta que hizo el comisionado de Salud de la Ciudad Dr. Dave Chokshi a los neoyorquinos que todavía están dudando en inmunizarse, enfatizando que la variante Delta del virus es un verdadero riesgo en la ciudad de Nueva York y ahora representa el 75% del total de casos.

El alerta del ‘máximo doctor’ de la Ciudad vino acompañada de la presentación este jueves de las cifras más actualizadas del coronavirus en la Gran Manzana que demuestran que, aunque leve, se sigue manteniendo un alza sostenida de contagios, con 644 nuevos casos este jueves, un aumento en comparación con los 597 del miércoles y los 516 del martes.

Además, las nuevas hospitalizaciones fueron 98, mientras que la tasa de positividad en siete días seguidos aumentó a 2.01%.

El Dr. Chokshi acompañó al alcalde Bill de Blasio en su rueda de prensa diaria, y allí ambos funcionarios volvieron a ser cuestionados si estaba contemplando volver a ordenar el uso obligatorio de máscaras en espacios interiores, al seguir reportándose este aumento sostenido de contagios de COVID-19 en la Gran Manzana.

“Nuestra recomendación sobre las máscaras siempre ha sido muy clara, y particularmente importante en los lugares cerrados que se comparten y donde hay se supone que hay un gran número de individuos no vacunados o que no se sabe el estatus de inmunización de esas personas: es obligatorio usar los tapabocas en el transporte público como Subways y autobuses, en escuelas, en lugares de concentración y centros de salud, para todo el mundo”, enfatizó Chokshi.

The prevalence of the delta variant continues to increase in NYC, now making up 𝟳𝟱% of sequenced cases. This variant is highly transmissible, and it's one of the reasons we’re seeing increases in #COVID19 cases across the city. The latest: https://t.co/Fda8n958t4 pic.twitter.com/JR3zIEjWyy

