Entrevista: Eric Adams da su palabra de que el NYPD no abusará de comunidades con ‘Stop and Frisk’

Eric Adams, actual presidente del condado de Brooklyn, se convirtió en el ganador de las elecciones primarias de junio pasado por la nominación demócrata a la Alcaldía de la ciudad de Nueva York, con 404,513, lo que significó el 50.4%, en una reñidísima contienda final con Kathryn García. Aunque el político de 60 años parece ser el eventual sucesor de Bill de Blasio, debido a que la amplia mayoría de votantes de la Gran Manzana son de filiación demócrata, todavía deberá confirmar su triunfo en los comicios generales del 2 de noviembre contra el republicano Curtis Sliwa, y otros 8 candidatos, como la socialista Catherine Rojas.

Y de cara a seguir convenciendo votantes, y reconociendo que su triunfo se dio en gran parte, gracias al apoyo del electorado latino, Eric Adams se sentó a hablar con El Diario NY sobre algunas preocupaciones que rondan a la comunidad hispana, que representa casi el 30% de la población de Nueva York, y que sufrió de manera desproporcionada los embates de la pandemia del COVID, la violencia de armas, la falta de empleo, y el olvido de programas de ayuda federales y estatales en los peores momentos de la crisis del coronavirus.

Sobre su lucha para recuperar la seguridad pública, una de las grandes exigencias de los neoyorquinos, el demócrata dio su palabra de que los hispanos y afroamericanos no volverán a ser víctima de aquellos días oscuros, que algunos denuncian que siguen vigentes, en los que la cuestionable y abusiva estrategia policial de “Stop and Frisk” (parar a una persona brevemente para registrarla en busca de armas o artículos prohibidos), se convirtió en herramienta de discriminación y abusos contra minorías.

Asimismo, aseguró que regresará el apoyo recibido por los hispanos, no solo promoviendo planes de ayuda a pequeños negocios, aumentando el freno a ‘la migra’, manteniendo a Nueva York como una Ciudad Santuario, mejorando las opciones de vivienda asequible y educación, sino teniendo a latinos entre los altos funcionarios que le hablarán al oído en la toma de decisiones, y en las agencias de la Ciudad, que representen finalmente la diversidad de la Gran Manzana.

Nueva York ha vivido por años abuso con la práctica de “Stop and Frisk” de la policía, y su mención sobre usar esa táctica para luchar contra el crimen ha causado preocupación. ¿Qué puede decir sobre esto?

“Primero hay que entender que yo fui una voz líder en la ciudad para detener el abuso de ‘Stop and Frisk’. Bajo la Administración de Bloomberg, yo testifiqué en la Corte Federal que el NYPD estaba abusando de ‘Stop and Frisk’. El juez de la Corte Federal dio crédito a mi testimonio, como una razón para emitir su veredicto contra el Departamento de Policía. Yo también usé mi organización ‘100 Blacks in Law Enforcement Who Care’ para poner de manifiesto cómo el Departamento de Policía estaba abusando de ‘Stop and Frisk’. Y después, cuando fui a Albany (como legislador), la policía seguía manteniendo en su base de datos a personas inocente que habían sido paradas, pero que no hicieron nada malo, y aprobamos una ley, exigiendo que se destruyera esa base de datos de gente inocente. También, cuando los oficiales de policía patrullando tenían una cuota de un número de gente que tenían que parar con ‘Stop and Frisk’, yo pasé una ley en Albany que erradicó ese sistema de cuotas del Departamento de Policía. Quiero compartir esto para mostrar que ningún otro candidato entendió el problema de ‘Stop and Frisk’ como yo, y cómo ocurre el abuso de ‘Stop and Frisk. Ahora, cuando yo digo que vamos a tener la manera correcta de usarlo, lo que quiero decir es que vamos a ‘parar y cuestionar’. Es decir, que si un civil está caminando a su casa y ve a alguien con un arma, si llama a la policía, y quiere que la policia venga y pare a esa persona y la cuestione, pueda hacerse. Pero no quiere decir que van a detener a las personas”.

¿Cómo puede garantizar que bajo su mandato el NYPD no va a cometer ese tipo de abuso contra la comunidad latina?

“Hay personas que pueden tener razones lógicas para cargar un arma, por una acción en particular, y cuando la razón se explique y se pruebe, pues no hay motivo para detenerlo. Pero cuando alguien llama a un policía y éste dice: ‘no puedo ir y parar y cuestionar a esa persona, que usted como civil está viendo con un arma, o cometiendo un crimen’, eso pone en peligro a los ciudadanos y a la policía. Y como la gente no entiende completamente la autoridad constitucional de poder parar y cuestionar a alguien, creen que la manera abusiva será la manera en que se va a usar todo el tiempo. Pero quiero decir que yo no voy a permitir que eso pase. Mis oficiales de policía van a tener que usar siempre sus cámaras corporales, lo que quiere decir que cada vez que paren y cuestionen a alguien, el incidente completo va a estar en video. Así podremos usarlo para identificar a oficiales que estén violando la ley, y vamos a responsabilizarlos por sus actos, pero también veremos a los oficiales que están haciéndolo de manera correcta (parar y cuestionar) y van a tener autorización para hacerlo”.

¿Puede usted darnos su palabra de que como Alcalde de Nueva York el NYPD no convertirá esa táctica en una herramienta de abusos, como ha ocurrido?

“Sí, doy mi palabra, absolutamente. Como Alcalde, estaré a cargo del Departamento de Policía, y puedo decir que aquellos oficiales que abusen de ‘parar y cuestionar’ a la gente, van a ser removidos del Departamento de Policía inmediatamente”.

¿Cuáles van a ser sus primero pasos como Alcalde para ayudar a la comunidad latina?

“Lo primero que tengo que decir es que no puedo terminar de agradecer suficientemente a la comunidad latina, porque cuando uno mira el conteo de votos, se ve que yo claramente recibí la mayoría de los votos de la comunidad latina. Escucharon mi postura sobre el crimen. Escucharon mi posición sobre el manejo del COVID y sobre cómo poner fin a las inequidades. Me escucharon y me apoyaron, y realmente me siento muy orgulloso de eso. Por ello, voy a asegurarme de que, número 1, tengamos pruebas (Covid) y vacunas apropiadas, apoyemos sus pequeños negocios, que demos importancia a los programas de inglés como segunda lengua, darles apoyo en las escuelas y asistir a los miembros de la comunidad latina que están lidiando con asuntos sobre su estatus migratorio. Esta ciudad va a convertirse en una ciudad que no solo sea una ciudad en inglés, sino una ciudad que apoya a todos los que viven aquí. Voy a apoyar a nuestros medios hispanos, porque creo que la prensa hispana es poderosa para asegurarnos de compartir información y que se disemine apropiadamente a los neoyorquinos hispanos. No hemos hecho lo suficiente y vamos a hacerlo.

¿Veremos en su Administración voces latinas, como el concejal Ydanis Rodríguez y otros que lo apoyan fuertemente en su campaña? ¿Habrá latinos en posiciones de poder a su lado en la toma de decisiones?

“Para mí es muy importante que mi Administración refleje la diversidad de la ciudad, y con personas como Ydanis Rodríguez, a quien yo verdaderamente veo como mi amigo, y socio en el Gobierno, al igual que el congresista Adriano Espaillat, el primer dominicano en llegar al Congreso, voy a asegurarme de recibir recomendaciones de ellos. También de otros latinos que hagan parte de mi Administración, al igual que oiré recomendaciones de otras organizaciones y grupos, porque queremos construir una coalición de Nueva York donde estén todos los grupos étnicos, y específicamente con la comunidad latina”.

¿Qué importancia tendrán en una eventual Administración suya las personas indocumentadas?

“Para mí la comunidad inmigrante es muy importante. Cuando uno hace un análisis sobre los neoyorquinos, uno encuentra que incluso con respecto a otros grupos que se han ido de la ciudad, la población inmigrante sigue aquí, proveyéndonos sus servicios vitales. Por ello le pido al gobierno estatal que dé alivios a esos inmigrantes trabajadores sin documentos. Es importante que sigamos siendo una verdadera Ciudad Santuario y fortalecer el apoyo a los residentes indocumentados. Tenemos que asegurarnos de que no tengamos a ICE (la migra) en ninguna manera, coordinando acciones con ninguna de nuestras agencias de gobierno, No podemos permitir que los inmigrantes sientan que tienen que vivir en las sombras de la Ciudad. Debemos ser una ciudad que les de acceso a servicios de salud, servicios de gobierno y que se sientan cómodos viviendo aquí”.

¿Cómo serían sus primeros 100 días como Alcalde?

“Lo he dicho una y otra vez: nuestra ciudad fue construida sobre una base y en esa base tenemos varios pilares, pero la fundación se basa en uno de esos pilares que es la seguridad. Nuestra ciudad tiene que ser segura. El aumento de violencia de armas en Queens, en El Bronx, en Brooklyn, y en otras partes de la ciudad, afectará nuestra recuperación económica y evitará asegurar que seamos un lugar seguro para nuestras familias. Así que en mis primeros 100 días voy a lidiar con el tema de la violencia, para que nuestra ciudad sea segura. Y si miramos otros pilares, sabemos que es importante la educación. Vamos a tener una manera completamente innovadora de manejar la educación, el desarrollo económico, motivar el desarrollo, el empleo y facilitar que se pueda vivir en la ciudad. Vamos a ayudar a los restaurantes, muchos de ellos de hispanos, tenemos que lidiar con el problema de los desamparados, realmente abordar los asuntos de salud mental, y vamos a dar poder a la vivienda asequible. Venimos con un plan real para facilitar la construcción y permitir que la gente se mueva a viviendas que se puedan pagar”.

Todo esto suena muy bien, pero ¿cree que en cuatro años la gente va a poder decir: ‘este tipo de verdad hizo lo que dijo’ y no fue bla, bla bla?

“Sí, claro que lo creo, porque vamos a hacerlo en una sociedad. Es imperativo que trabajemos juntos para lograr los objetivos que todos estamos buscando. Es una sociedad la que vamos a usar para lograrlo. Las comunidades van a identificar también sus problemas y los asuntos que son importantes para ellos y vamos a trabajar en eso”.