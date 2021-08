Lili Estefan y su hija Lina usaron vestidos cortitos y celebraron el cumpleaños 19 de la jovencita.

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Si hay alguien que es un ejemplo de mujer latina exitosa esa es Lili Estefan, pero sin duda el rol que más le importa y que se disfruta es el de ser madre. La conductora de El Gordo y La Flaca tiene dos hijos: Lina y Lorenzo. Mismos que se encargan de llenar a “La Flaca” de Univision de orgullo a través de sus logros. Justamente el fin de semana, Lina Luaces, hija de Lili, cumplió 19 años y lo celebraron durante tres días y luciendo sus cuerpazos con unos vestidos cortitos.

Lina Luaces es una de las consentidas de Lili Estefan. Después del sonado y muy duro divorcio que atravesó la presentadora de El Gordo y La Flaca, su hija Lina fue un temple desde muy joven y ha sido un pilar muy importante en la vida de Lili Estefan, no sólo durante esos momentos sino desde que nació. Así que por eso “La Flaca” tuvo tres días de celebraciones con su pequeña, quien no ya no lo es tanto, pero que sí heredó la belleza de su hermosa madre. Por eso se fueron de fiesta usando vestidos cortitos que dejaron a la vista sus espectaculares figuras, dejando claro que son de las mujeres más bellas que hay en Miami.

“Y en un abrir y cerrar de ojos mi chiquitica llegó a sus 19 veranos!!!! Happy Birthday mi princesa, que la vida te traiga siempre felicidad, Amor, amigos, Salud y puras bendiciones. No puedo creer que estos son tus últimos TEEN. Disfruta mucho tu día, ya llevamos tres días celebrando pero hoy es especial, es tu día !!!! Gracias por existir en mi vida y por ser la mejor hija I LOVE UUUUUUU to the moon and back and around the world 19 times #happybirthday #19 #Lina #felizcumpleaños #miniñabella #michiquitica”, escribió Lili Estefan para celebrar los 19 años de su hija Lina y vistiendo unos vestidos cortitos que hicieron que los seguidores de “La Flaca” se desbocaran en halagos para ambas.

(Deslizar a la derecha)

Lili Estefan ha sabido ser la madre perfecta. Es moderna, alegre, consentidora y siempre tiene una palabra de aliento para alguno de los dos regalos que le dio la vida. Todo esto a pesar de la trágica muerte de su madre que tuvo que atravesar Lili cuando era muy joven. Sin duda ha criado unos jovencitos de bien. Lorenzo está en la universidad en California y también es un jovencito muy guapo y Lina Luaces hace poco fue firmada por una gran agencia de modelaje y emprende camino profesional desde esa trinchera. Lili Estefan es sin duda una mujer aguerrida y un ejemplo de constancia, coraje y orgullo latino.