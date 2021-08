Limpiar los pulmones y prevenir el cáncer: los mejores alimentos para lograrlo

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Respirar es la acción más vital del ser humano. Se llama respiración al proceso mediante el cual los seres vivos intercambian gases con el medio externo, consiste en la entrada de oxígeno al cuerpo de un ser vivo y la salida de dióxido de carbono de este mismo. Por lo tanto mantener los pulmones, sanos limpios y fuertes, es esencial para sentirnos bien y con energía. Sin embargo, los factores comunes, incluida la exposición al humo del cigarrillo y las toxinas ambientales, así como la ingesta de una dieta inflamatoria, pueden afectar directamente el bienestar de los pulmones.

Los pulmones son propensos a sufrir algunas afecciones comunes como el asma, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y la fibrosis pulmonar, se sabe que son condiciones que pueden afectar significativamente la calidad de vida. Por supuesto, el más temido de estos escenarios es llegar a padecer cáncer pulmonar. Por fortuna, la investigación más reciente ha demostrado que las modificaciones en el estilo de vida, incluido seguir una dieta rica en nutrientes, es clave para ayudar a proteger los pulmones e incluso reducir el daño pulmonar y los síntomas de enfermedades. Es más, inclusive se han identificado alimentos y nutrientes específicos que son particularmente beneficiosos para la función pulmonar. Con base en ello nos dimos a la tarea de seleccionar a los más destacados.

1. Remolachas

Pocos vegetales son tan vibrantes como las remolachas, su intenso color se asemeja de manera proporcional a su densidad en nutrientes, además contiene compuestos químicos que optimizan la función pulmonar. Uno de los aspectos que más llama la atención de la remolacha y las hojas de remolacha, es su contenido en nitratos, que se son considerados una sustancia clave para los pulmones. Los nitratos ayudan a relajar los vasos sanguíneos, reducen la presión arterial y optimizan la absorción de oxígeno. Además se cuenta con referencias en las que se ha demostrado que los suplementos y el consumo de remolacha, mejoran el rendimiento físico y la función pulmonar en personas con afecciones pulmonares, incluidas condiciones como EPOC y la hipertensión pulmonar, una enfermedad que causa presión arterial alta en los pulmones. Es importante mencionar que las hojas de remolacha también son un magnífico aliado, en gran parte por que están repletas de magnesio, potasio, vitamina C y antioxidantes carotenoides, todos los cuales son esenciales para la salud pulmonar.

2. Pimientos

Los pimientos son una adición perfecta a la dieta, coloridos, nutritivos y de lo más versátiles. Se encuentran entre las fuentes más ricas en vitamina C, un nutriente soluble en agua que actúa como un poderoso antioxidante en su cuerpo. De manera específica se sabe que obtener suficiente vitamina C, es una medida especialmente nutricional importante para mantener en buen estado los pulmones y proteger a los fumadores. De hecho, debido a los efectos dañinos del humo del cigarrillo en las reservas de antioxidantes del cuerpo, se recomienda que las personas que fuman consuman 35 mg adicionales de vitamina C por día. Sin embargo, muchos estudios muestran que los fumadores con una mayor una ingesta alta de vitamina C tienen una mejor función pulmonar que aquellos con una ingesta más baja de vitamina C. Para mayor contexto: el consumo de solo un pimiento rojo dulce de tamaño mediano (119 gramos) proporciona el 169% de la ingesta recomendada de vitamina C.

3. Manzanas

Una manzana al día del médico y los problemas pulmonares te salvará. Se cuenta con evidencia científica en la que se ha demostrado que comer manzanas con regularidad puede ayudar a promover la función pulmonar. De manera concreta estudios muestran que la ingesta de manzanas se asocia con una disminución más lenta de la función pulmonar en los exfumadores. Además, consumir cinco o más manzanas por semana se asocia con una mayor función pulmonar y un riesgo reducido de desarrollar EPOC. Los poderosos antioxidantes (incluidos los flavonoides y la vitamina C) de las manzanas tienen la capacidad de limpiar los pulmones y se relacionan con un menor riesgo de asma y cáncer de pulmón.

4. Calabazas

Las calabazas son mucho más que un emblemático elemento de la celebración de Halloween, son un verdadero tesoro nutricional. Su carne de colores brillantes no solo es atractiva visualmente, contiene una variedad de compuestos vegetales que promueven la salud pulmonar. Se ha comprobado que son especialmente ricas en carotenoides, incluidos el betacaroteno, la luteína y la zeaxantina, todos los cuales tienen poderosas propiedades antioxidantes y antiinflamatorias. Los estudios muestran que tener niveles más altos de carotenoides en la sangre se asocia con una mejor función pulmonar tanto en las poblaciones mayores como en las más jóvenes. Para los fumadores el consumo de alimentos ricos en estos carotenoides, son un gran aliado para evitar el daño a la salud pulmonar.

5. Cúrcuma

Sin lugar a dudas en los últimos meses todas las tendencias de nutrición y salud, hablan sobre el poder medicinal de la raíz de cúrcuma. Es bien sabido que es un gran protector de la salud en general debido a sus potentes efectos antioxidantes y antiinflamatorios. La curcumina, el principal componente activo de la cúrcuma, es la principal razón de sus beneficios medicinales y es especialmente beneficiosa para apoyar la función pulmonar. De acuerdo con un estudio realizado con el apoyo de 2.478 personas, encontró que la ingesta de curcumina se asocia con una mejor función pulmonar. Además, la función pulmonar de los fumadores que tenían la mayor ingesta de curcumina fue significativamente mayor que la de los fumadores que tenían una ingesta baja de curcumina. Para ser más precisos se relacionó con un incremento del 9,2% en la función pulmonar.

Cúrcuma. /Foto: Shutterstock

6. Tomates y derivados

Los tomates y productos derivados son un básico en toda dieta y además se encuentran entre las fuentes dietéticas más ricas en licopeno, un antioxidante carotenoide que se relaciona directamente con una mejor salud pulmonar. Se ha demostrado que el consumo de productos de tomate reduce la inflamación de las vías respiratorias en personas con asma y mejora la función pulmonar en personas con EPOC. Además, la ingesta de tomate también se asocia con una disminución más lenta de la función pulmonar en exfumadores. Los tomates también son magníficas adiciones dietéticas para bajar de peso y controlar la hipertensión.

7. Arándanos

Claro, no podemos irnos sin hablar de uno de los superalimentos más destacados del momento: los arándanos. Resulta que estás pequeñas frutillas azules están repletas de nutrientes y consumo se ha asociado con una serie de beneficios para la salud, incluida la protección y preservación de la función pulmonar. Los arándanos son una rica fuente de antocianinas, más específicamente: malvidina, cianidina, peonidina, delfinidina y petunidina. Son pigmentos poderosos que se ha demostrado que protegen el tejido pulmonar del daño oxidativo. Y se cuenta con muchas referencias al respecto, una de las más destacadas es un estudio realizado en 839 veteranos el cual encontró que la ingesta de arándanos se asocia con la tasa más lenta de disminución de la función pulmonar. En concreto consumir 2 o más porciones de arándanos por semana desaceleró la disminución de la función pulmonar hasta en un 38%, en comparación con una ingesta baja o nula de arándanos.

