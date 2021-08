Hidroaviones: la nueva y más rápida manera de viajar entre Boston y Midtown Nueva York

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Prometiendo un ahorro de tiempo de 60%, la aerolínea Tailwind Air inauguró ayer su ruta de Boston a Midtown Manhattan usando hidroaviones que, literalmente, no despegan sino acuatizan.

El mayor atractivo que prometen a los pasajeros es que no tendrán que trasladarse a los congestionados aeropuertos ubicados en las afueras de Manhattan o tomar lentos trenes Amtrak (4 horas 30 minutos), y además disfrutarán de un vuelo casi privado, sólo para ocho viajeros.

En contraparte, el servicio no es económico (desde $395 dólares) con equipaje limitado a una pieza de hasta 20 libras de peso. Así, el ahorro se concentra en el tiempo y no el bolsillo. Estos vuelos “acuáticos” duran 75 minutos y usan el Skyport de NYC en el East River (a la altura de la calle 23) y un puerto flotante en Boston (Marina Park).

“Tailwind Air lanzó su tan esperado servicio de hidroaviones entre Boston y la ciudad de Nueva York el martes, cerrando la puerta a una búsqueda de casi una década para llevar el servicio de centro a centro a las costas respectivas de las ciudades”, comentó el portal The Points Guy.

“Tailwind fue la primera aerolínea en lanzar un servicio de hidroaviones entre las dos ciudades en los tiempos modernos, después de que Cape Air se retractara de los planes que había establecido en febrero de 2020, que fueron descarrilados por la pandemia de COVID-19. Tanto Cape Air como Tailwind habían estado trabajando en el lanzamiento de un servicio de hidroaviones entre estas ciudades durante más de media década”.

Tailwind obtuvo la aprobación final de la Administración Federal de Aviación (FAA) el mes pasado. Hacer realidad el servicio fue un desafío con autoridades nacionales y estatales, según Peter Manice, vicepresidente de mercadeo y jefe de operaciones de la aerolínea.

Recordó que los hidroaviones realizaron vuelos regulares por última vez a Boston hace unos 80 años, pero “una variedad de restricciones locales y complicadas consideraciones de control del tráfico aéreo que rodean al cercano Aeropuerto Logan lo han dificultado logísticamente desde entonces”.

Adicionalmente, en verano Tailwind Air ofrece vuelos entre Manhattan y Long Island (East Hampton, Shelter Island y Montauk), así como Bridgeport (Connecticut), utilizando una flota de turbohélices Cessna 208 Caravan de ocho asientos con una configuración anfibia, lo que significa que pueden desplazarse tanto en pistas pavimentadas como en el agua.

First look: The new seaplane service between New York and Boston on Tailwind Air https://t.co/WLx7DLdlvo — The Points Guy (@thepointsguy) August 4, 2021

Congrats to @TailwindAir for launching Boston-NYC service today!!

You can hear about my recent test flight at 41:50 on this link:https://t.co/GTfFJAFhzy pic.twitter.com/j9P0R6rek2 — Janet Wu (@JanetWuNews) August 3, 2021