Romelu Lukaku está cerca de romper un récord millonario con su posible venta al Chelsea FC

El campeón de Italia ya sufrió la salida de Antonio de Conte y del carrilero derecho Achraf Hakimi al PSG, dos bajas sensibles ates de iniciar la pretemporada y ahora está por confirmarse la venta de Romelu Lukaku al Chelsea FC por una cifra nunca antes vista en la Serie A.

Según los principales medios informativos de Italia, incluido el periodista Fabrizio Romano, el Inter rechazó una oferta inicial por €100 millones de euros más el lateral Marcos Alonso. Sin embargo, la segunda oferta fue irrechazable y solo falta la oficialización.

Ese monto sería de €130 millones de euros ($153,9 millones de dólares) para establecer un nuevo récord de venta de un solo jugador hecho por un equipo italiano. Superaría los €105 millones de euros que en su momento pagó el Manchester United para llevarse al francés Paul Pogba.

A esos €130 millones, que ingresarían por Lukaku, se le suman los €60 millones que recibieron por la venta de Hakimi para completar un mercado exorbitante.

Los Nerazzurros venían con problemas económicos y en un par de movimientos sacudieron el mercado y estabilizaron las cuentas. No obstante, la salida del entrenador y de sus dos jugadores más importantes para conquistar el Scudetto supone una debilitación clave en la plantilla.

Mientras avanza la negociación, el entrenador del Chelsea FC Thomas Tuchel

Thomas Tuchel on Lukaku deal: “Romelu Lukaku is a fantastic player, but he’s not in my squad…”. 🔵 #CFC

Then on Lukaku accepting Chelsea proposal: “Everyone wants to join my squad. I can imagine a lot of players want to come and join Chelsea”, Tuchel says via @NizaarKinsella

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 4, 2021