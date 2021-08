Daniel Dhers: el medallista de plata contó por qué prefirió representar a Venezuela y no a Estados Unidos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Venezuela suma cuatro medallas en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, una de oro y tres de plata. Entre esos que se colgaron el metal plateado está una leyenda del BMX como es Daniel Dhers, quien pudo representar a los Estados Unidos y prefirió decantarse por el país sudamericano.

Con 36 años de edad este ‘rider’ del BMX Freestyle hizo historia en los JJOO al colgarse una medalla de plata, solo superado por Logan Martin (Australia) en la primera aparición de esta disciplina en una cita olímpica.

Reside en los Estados Unidos desde los 21 años y ya suma 15 años en Norteamérica. Representó a las Barras y las Estrellas en algunas competencias internacionales, pero su amor por Venezuela seguía intacto hasta que en 2017 el Comité Olímpico Internacional decidió incluir al BMX estilo libre en el ciclo olímpico.

“Me preguntan por qué rechazar a Estados Unidos por Venezuela. No rechazo a Estados Unidos, vivó acá, tengo ciudadanía americana. Me nacionalicé hace varios años y por eso es que en algún momento se abre la conversación de representar a Estados Unidos en vez de Venezuela. Pero me identifico como venezolano, nací allá y como verán nunca perdí el acento. No quise perder mi identidad. Algo que me enseñaron desde pequeño es que uno nunca debe olvidarse de dónde viene”, explicó en un live de instagram.

#Tokyo2020 En su envivo @Danieldhers cuenta por que represento a Venezuela "Yo me identifico como venezolano, yo nunca he perdido el habla, yo nunca he perdido mi identidad, uno nunca debe olvidar de donde viene" 🇻🇪❤️#JuegosOlimpicos pic.twitter.com/orU9hWf4Ya — John Jairo González González 🇻😇🐶⚡👫🏀⚽⚾🏈🎮 📷 (@JOHNHATE) August 4, 2021

Su puntuación en la final fue de 92.05 y fue superado por muy poco, los 93:20 del australiano Logan Martin, que llegó como número uno del mundo y lo ratificó.

“La medalla que yo adquirí siento que es tan venezolana como de Estados Unidos, porque tengo 15 años en este país. Pero eso no quita que sea venezolano. De verdad, me identifico mucho con mi país y como lo han visto siempre estoy pendiente de representar a Venezuela más que a Estados Unidos”, dijo el atleta, que antes se había mudado con sus padres a Buenos Aires cuando tenía 16 años de edad.

Daniel Dhers 🇻🇪🥈🚴🏻‍♂️ 🗣️ "Les dije que iba a dejar todo mi ♥️ en la pista" 🗣️ "Estoy muy feliz, no lo puedo creer. Soy el corredor más viejo aquí como por 10 años y quedé en el podio Olímpico". 🗣️ "No pensé en mi carrera que iba a venir a unos JJOO"pic.twitter.com/obeIBuCVRg — Raúl Zambrano Cabello (@RaulZambrano7) August 1, 2021

Quiere estar en París 2024

Ahora se enfocará en competir por llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, su motivación sigue intacta. “Necesito terminar mi temporada, descansar un poquito y después vamos a idear el plan para el 2024 porque quiero vivir unos Juegos Olímpicos con todo el público”, avisó.

En tres años se efectuarán esos juegos y Dhers tendrá 39 años de edad, algo que no lo frenará. Está convencido de vivir una nueva experiencia olímpica.

La carrera de Daniel Dhers:

🥉X Games 2006

🥇X Games 2007

🥇X Games 2008

🥇X Games 2010

🥇X Games 2011

🥇X Games 2013

🥇Panamericanos Lima 2019

🥈Juegos Olímpicos Tokyo 2020 pic.twitter.com/nuipgNkNMN — Arnaldo Espinoza (@Naldoxx) August 1, 2021

“Tokio me renovó el sentimiento de ser venezolano (…) Mi país lleva 20 años en conflicto. Esto prácticamente dio un momento de silencio en Venezuela y de sanación”, declaró en relación a la situación que vive su país, el cual fue el motivo de la creciente migración de paisanos suyo por todo el mundo.

En Carolina del Norte tiene una pista de BMX donde entrena todas las semanas para preparar sus competiciones. Dhers, que creció en el municipio Chacao, Indicó que pronto viajará a Venezuela a realizar actividades sociales.

